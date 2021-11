Há novas disposições legais para o rádon no local de trabalho. Este elemento gasoso radioativo pode ser responsável, no Grão-Ducado, por 5% a 10% dos cancros do pulmão.

Gás natural radioativo

Ministério da Saúde quer combater exposição ao rádon nas empresas

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, acaba de apresentar o segundo plano de ação nacional de combate ao rádon. Desta vez centrado nas empresas, já que o primeiro plano era direcionado para as habitações privadas.

O rádon liberta-se dos solos e rochas, materiais de construção e água. Embora seja um gás natural é radioativo, incolor e extremamente perigoso para a saúde.

Convém lembrar que o empregador tem a responsabilidade de garantir um ambiente saudável aos seus empregadores. Tem por isso obrigação de tomar medidas adaptadas para minimizar o risco sanitário ligado à exposição do rádon. A empresa deve avaliar regularmente os riscos.

Desde 2019 que as empresas e outras instituições que acolhem público são obrigados a medir a concentração deste gás nocivo. Existem detetores que têm de ficar expostos pelo menos durante dois meses, depois cabe aos laboratórios agregados pelo Ministério da Saúde realizarem as análises para definir o nível de exposição deste gás radioativo.



