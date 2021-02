O Governo tem multiplicado ações para incentivar as pessoas a participarem na campanha de vacinação contra a covid-19, procurando tranquilizar a população sobre eventuais efeitos secundários e combatendo informações falsas.

Ministério da Saúde nega que vacinas contra a covid-19 causem infertilidade

Susy MARTINS

Já é sabido mas nunca é demais lembrar: nem toda a informação que circula nas redes sociais é verídica e em tempos de pandemia aumenta a desinformação e as teorias da conspiração.

Uma dessas afirmações falsas veiculadas nas redes sociais é a de que a vacina contra a covid-19 pode resultar na esterilização das mulheres.

O Ministério da Saúde do Luxemburgo faz questão de desmentir essa informação no espaço onde ela está a circular, ou seja no Facebook.

Na publicação, o ministério, tutelado por Paulette Lenert, garante que essa notícia é falsa. Acrescenta que “a vacina produz uma proteína viral que nada tem de semelhante à proteína necessária para o desenvolvimento de uma gravidez”.

E, prossegue explicando que as vacinas (como a da Pfizer e da Moderna) fazem com que o corpo reconheça a proteína do novo coronavírus (chamada de “spike”) e que essa proteína não está relacionada, de forma alguma, com a proteína sincitina-1, que é essencial para o desenvolvimento da gravidez.

Daí o Ministério da Saúde ser categórico, afirmando que a vacina não é suscetível de provocar infertilidade nas mulheres.

O Governo tem multiplicado várias ações para incentivar as pessoas a participarem na campanha de vacinação contra a covid-19, tentando tranquilizar a população sobre eventuais efeitos secundários e a esterilização feminina não é um deles.



