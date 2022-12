Os pacientes passam a poder ser reembolsados pela CNS pelas ressonâncias magnéticas realizadas naquela unidade de saúde.

IRM

Ministério da Saúde fecha acordo com centro médico de Grevenmacher

Após um confronto de vários meses, o Ministério da Saúde chegou a acordo com um centro médico de Grevenmacher para operar conjuntamente a máquina de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM), a funcionar ali desde abril. O aparelho era alvo de discórdia entre o governo e a autarquia de Grevenmacher desde que, em 2017, esta vira recusada a primeira licença para a sua instalação.

Ministra diz que há "acordo de princípio" com centro médico de Grevenmacher O acordo entre o Governo e o Centro Médico de Potaschberg (CHP) ainda está em fase de negociações, clarificou Paulette Lenert.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério da Saúde oficializou a integração do equipamento do Centro Médico de Potaschberg (CMP), no leste do Luxemburgo, na rede de máquinas de ressonância magnética do país, que passa, assim, a ter 12 aparelhos deste género para servir a população.

CNS passa a reembolsar exames

"Trata-se de um verdadeiro progresso em termos de acesso aos cuidados de saúde na região oriental do Grão-Ducado", reconhece a tutela liderada por Paulette Lenert, que inicialmente se opôs à instalação do equipamento no CMP, evocando a legislação que impede as unidades de saúde privadas de providenciar o serviço de IRM.

Centro médico com IRM abre em Grevenmacher apesar da discórdia O novo equipamento tem sido alvo de discórdia entre o Ministério de Saúde e a comuna.

Ao abrigo do novo acordo, os pacientes que façam uma ressonância magnética no centro médico de Grevenmacher passam a poder ser reembolsados pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). A medida será aplicada a partir de 1 de janeiro.

