Ministério da Saúde alerta para a toxicidade das "lagartas dos pinheiros"

O veneno de urtiga contido nos pêlos que picam pode causar prurido, irritação das vias respiratórias ou dos olhos e, em casos raros, até uma reacção alérgica.

O ministério da Saúde e do Ambiente e a Administração da Natureza e das Florestas advertiram esta terça-feira, numa declaração conjunta, para os efeitos tóxicos das lagartas processionárias de carvalhos, normalmente conhecidas como "lagartas dos pinheiros".

"A Traça Processionária do Carvalho (Thaumetopoea processionea) tem vindo a propagar-se no Luxemburgo desde há vários anos e está a colonizar cada vez mais áreas de lazer e de povoamento humano", avisam.

As larvas desta espécie de borboleta noturna, que prefere alimentar-se das folhas dos carvalhos, dificilmente afetam as árvores. Porém, para os seres humanos e animais, os pêlos que as larvas desenvolvem a partir da terceira fase larvar podem constituir uma ameaça para a saúde.

As teias de lagarta, que podem ser encontradas em espinheiros negros, espinheiros ou outros arbustos, derivam na sua maioria de outras espécies de traças e não são perigosas para os seres humanos. Em caso de presença de larvas de traças processionárias de carvalho, é aconselhável manter a distância.

Segundo as entidades, a remoção dos ninhos de traças processionárias de carvalho deve ser efectuada por empresas especializadas. "Em caso algum deve fazer nada por si próprio", advertem em comunicado. Em caso de contacto com os pêlos picantes das larvas, a pele deve ser imediatamente lavada e deve ser aplicada uma pomada anti-alérgica. O vestuário também deve ser limpo.

Esta borboleta recebeu o seu nome pela forma como as larvas se movem nas procissões durante as suas migrações nocturnas. Nas fases larvares posteriores, as larvas acumulam-se nas copas das árvores para formar ninhos, que são rodeados por fios fiados e pelos picados que contêm.

O desenvolvimento da borboleta dá-se por concluído em meados de julho, mas os ninhos vazios com os pêlos picados continuam a representar um perigo para os seres humanos e animais.

"Se ocorrerem problemas de saúde graves, deverá ser consultado um médico", apelam em comunicado.

Mais informações sobre a Traça Processionária do Carvalho podem ser encontradas num folheto disponível em alemão e francês na Agência de Gestão da Natureza, que pode ser descarregado a partir dos sítios web www.emwelt.lu e www.sante.lu.

Para mais informações e ajuda na identificação da traça processionária do carvalho, pode contactar a Agência de Gestão da Natureza através do endereço de correio electrónico eps@anf.etat.lu.

