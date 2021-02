Segundo os psicólogos das escolas, os casos de pensamentos suicidas nos alunos aumentaram 15% desde o início da pandemia.

Ministério da Educação vai distribuir jogos de tabuleiro nas escolas

Segundo os psicólogos das escolas, os casos de pensamentos suicidas nos alunos aumentaram 15% desde o início da pandemia.

O ministro da Educação quer que 2021 seja "o ano dos jogos de tabuleiro". O desejo foi manifestado por Claude Meisch, na conferência de imprensa de sexta-feira passada, onde anunciou o regresso às aulas presenciais a 22 de fevereiro, depois da habitual pausa das férias de Carnaval.

Segundo o responsável pela pasta da Educação, jogar é uma forma de passar mais tempo com as crianças, que têm sofrido os impactos da crise sanitária. Ensino à distância, menos contacto com os amigos e colegas, e ainda menos contactos com os próprios familiares, sobretudo os mais velhos são fatores que contribuíram para uma deterioração da saúde mental dos mais pequenos.

Na conferência de imprensa na semana passada o ministro da Educação declarou-se preocupado com a saúde mental dos alunos, depois de os psicólogos escolares terem notado um aumento "de 15% nos casos de pensamentos suicidas" desde o início da pandemia. E acredita que os pais terão de dedicar mais tempo aos jovens, seja através dos diálogos ou dos jogos de tabuleiro.

Na campanha "Nós brincamos juntos" (Mir spilen zesummen, em luxemburguês), o ministério vai distribuir jogos de tabuleiro pedagógicos em todas as escolas do país para criar uma biblioteca escolar deste tipo. As crianças poderão depois levar os jogos, em várias línguas, para casa e jogar em família.



