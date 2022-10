Campanha de vacinação contra a gripe arrancou em outubro. Se tem 65 anos ou mais, ou pertence a um grupo de risco, saiba como proceder.

Ministério: "Consequências da gripe podem ser ainda mais graves" este inverno

O Ministério da Saúde lança esta quarta-feira a campanha de vacinação contra a gripe e alerta que as "consequências podem ser ainda mais graves, uma vez que menos pessoas terão adquirido imunidade natural à gripe durante a pandemia da covid-19.

As autoridades preveem por isso que mais pessoas contraiam a gripe este inverno e apelam à vacinação das pessoas de risco: com mais de 65 anos, grávidas, e pacientes que sofrem de doença crónica ou com sistema imunitário enfraquecido, e os doentes seropositivos.

"Recomendamos vivamente que as pessoas, especialmente as de risco, sejam vacinadas contra a gripe este inverno", refere a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, citada em comunicado divulgado à imprensa.

Quem está em contacto regular com pessoas em risco de doença grave também é encorajado a vacinar-se, assim como os familiares próximos e os profissionais que contactam diariamente com estas pessoas.

Como proceder

A vacina contra a gripe é gratuita para os grupos de risco (mencionados acima) ou para as pessoas com mais de 65 anos de idade.

A vacinação pode ser feita pelo médico de família. As autoridades lembram ainda que a vacina da gripe pode ser administrada ao mesmo tempo que o reforço da covid-19, para quem ainda não tomou esta última.





