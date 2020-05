Edição especial com Claude Mesisch acontece no âmbito da iniciativa do partido DP, com o objetivo de reforçar o diálogo com os cidadãos através de sessões de perguntas e respostas (Q&A) sobre os temas da atualidade.

Min. da Educação faz hoje sessão com pais, alunos e professores nas redes sociais

O ministro da Educação, Claude Meisch, participa hoje numa sessão de informação virtual, em direto nas redes sociais, para esclarecer as dúvidas de pais, alunos, estudantes e professores relacionadas com a situação atual.

A sessão tem lugar na página de Facebook do Partido Democrático (Demokratesch Partei) e também no YouTube, entre as 15h e as 16h. Os interessados devem enviar as suas perguntas, comentários e propostas pelo messenger do Facebook da página do partido.

Esta edição especial com Claude Meisch acontece no âmbito da iniciativa do DP "An d’Blot gefrot", que arrancou em fevereiro, com o objetivo de reforçar o diálogo com os cidadãos através de sessões de perguntas e respostas (Q&A) sobre os temas da atualidade.



O ministro da Educação estará em contacto virtual com pais, professores e alunos no dia em que o Luxemburgo entra na segunda fase de desconfinamento, com milhares de alunos do ensino secundário a voltarem às aulas presenciais.

Depois de dois meses encerradas para conter a pandemia de covid-19, as escolas voltaram a abrir na semana passada, com o regresso às aulas dos alunos dos últimos anos do ensino secundário. Esta segunda-feira, é a vez dos restantes jovens deste nível de ensino. A terceira fase do regresso às aulas está marcada para 25 de maio com a reabertura das escolas do ensino fundamental, creches e ateliês de tempos livres ('maisons relais', em francês).

Desde que foi anunciada, a estratégia do Ministério da Educação tem gerado alguma divisão entre os pais, com muitos a defenderem abertura da escola apenas em setembro e outros a reivindicarem que esta se faça agora, mas protegendo os mais pequenos do vírus.

Uma das principais medidas tomadas pelo governo para limitar a propagação do vírus nas escolas diz respeito à divisão das turmas em dois grupos, para que os alunos nunca estejam todos ao mesmo tempo nas infraestruturas.



