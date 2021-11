Polícia Judiciária está a realizar buscas em todo o país e 12 pessoas já terão sido detidas.

Escândalo nos Comandos

Militares portugueses detidos por tráfico de droga, diamantes e ouro

Nesta segunda-feira, está a decorrer aquela que já deverá ser a maior operação do ano da Polícia Judiciária. Estão a ser executados mais de 100 mandatos de buscas no Regimento dos Comandos, e noutros 100 locais, nesta ação da PJ que envolve cerca de 200 inspetores. 12 pessoas já terão sido detidas.

As buscas estarão concentradas em Lisboa, Porto, Bragança, Vila Real e Faro. De acordo com o Jornal de Notícias, entre os suspeitos há ex-militares que entretanto concorreram para as escolas da PSP e da GNR, logo também foram visados os centros de formação em Torres Vedras, Queluz e Portalegre.



Segundo notícia avançada pela TVI, a PJ tem mandados de detenção para comandos e ex-comandos por suspeitas de sob suspeita de tráfico de diamantes, de ouro e droga em torno das missões portuguesas, ao abrigo da ONU, na República Centro Africana (RCA). Estes tiraram partido dos aviões militares não terem vigilância para trazer pedras e metais preciosos para a Europa e vendê-las a preços altos. O objetivo final era fazer chegar os produtos à Antuérpia, na Bélgica.

Está também em causa a suspeita de branqueamento de capitais e fraude, com o alegado uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro, com o objetivo de esconder as ações da rede criminosa.



Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que se encontra em Coimbra, após ter participado numa conferência do AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), já reagiu, garantindo que "não afeta a nossa imagem internacional. Se as autoridades judiciais entendem que há indícios que exigem investigações, essas investigações devem ser feitas. Vigora o princípio da separação dos poderes. não tenho nada a dizer sobre investigações em curso".





