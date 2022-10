Rainer Schaller foi o fundador e presidente da empresa alemã RSG-Group, que opera os ginásios McFit.

Acidente

Milionário alemão e a família entre as vítimas de queda de avião na Costa Rica

AFP Schaller foi o fundador e presidente da empresa alemã RSG-Group, que opera os ginásios McFit. Segundo o jornal alemão Bild, viajava com a mulher, os dois filhos e outro homem.

O milionário alemão, Rainer Schaller, e a família estavam a bordo do avião que caiu ao largo da costa de Puerto Limon, no leste da Costa Rica, confirmaram as autoridades no domingo.



Uma fonte do ministério de Segurança Pública do país confirmou à AFP que "Schaller, um homem de 53 anos", juntamente com outras cinco pessoas, constavam da lista de passageiros do avião que se despenhou no Mar das Caraíbas.

Os outros ocupantes do avião eram "Schikorsky, uma mulher de 44 anos, Kurreck, um homem de 40 anos e dois menores" de nacionalidade alemã, para além do piloto suíço, 66 anos, cujo apelido é Lips, de acordo com um relatório oficial.

Dois corpos sem vida (um adulto e um menor) que ainda não foram identificados, foram recuperados do mar no sábado. Foram também recuperados vários objetos.

O voo privado tinha deixado o México antes de perder o contacto com a torre de controlo na Costa Rica por volta das 18h de sexta-feira (00h GMT de sábado) em Limon, onde deveria aterrar. Segundo a imprensa costa-riquenha, o avião tinha descolado do estado sul mexicano de Chiapas.

