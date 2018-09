As autoridades luxemburguesas alertam que o milho para pipocas da marca Seeberger contém compostos cancerígenos. O produto já foi removido dos supermercados.

Milho para pipocas à venda no Luxemburgo tem compostos cancerígenos

As autoridades luxemburguesas alertaram hoje para a existência de compostos cancerígenos em milho para fazer pipocas da marca Seeberger. Segundo o alerta dado pela rede de alertas europeia (RASFF), as embalagens contêm quantidades anormais de aflatoxinas e ochratoxina A, duas micotoxinas consideradas cancerígenas pelas autoridades de saúde europeia.



As micotoxinas são substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos que interferem com células de DNA. Estes fungos desenvolvem-se facilmente em condições de elevada temperatura e humidade. O consumo elevado e intensivo do produto pode, por isso, ser prejudical para o corpo humano.



A marca, vendida nos supermercados Delhaize, Cactus and Massen já foi entretanto removida das prateleiras e as autoridades pedem aos consumidores que devolvam o produto nos pontos de compra. Se já possui o produto, verifique na tabela em baixo o número dos lotes em questão:

As autoridades alimentares luxemburguesas disponibilizam uma linha de apoio (00 352) 24 77 56 25 e/ou endereço de mail (secualim@ms.etat.lu). Os consumidores podem também consultar mais informações no sítio da internet.



Catarina Osório



