Milhares de pinguins afogam-se na Antártida

O estudo que foi realizado por equipas de cientistas espanhóis e alemães de vários institutos, fizeram ressonâncias magnéticas a 91 pacientes internados num programa de desintoxicação, com uma idade média de 46 anos, comparando-as com exames idênticos de 36 homens, sem problemas de alcoolemia. Além dos humanos, o grupo de cientistas também realizou o estudo com ratos.