Milhares de alunos regressam hoje à escola

Já não estão de férias há uma semana, mas só esta segunda-feira milhares de crianças e adolescentes voltam às aulas presenciais nas escolas do país. O regresso à sala de aula acontece após uma semana de ensino à distância, decretado pelo Governo no âmbito da luta contra a covid-19.

Para garantir a maior segurança possível, o Governo decidiu implementar algumas medidas sanitárias adicionais nas escolas. Uma delas diz respeito ao lançamento de uma nova campanha de testes de diagnóstico ao novo coronavírus, destinada a crianças e adolescentes dos 4 aos 19 anos e também a professores e outros funcionários das escolas.

Segundo informação divulgada na semana passada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, os convites foram enviados aos alunos e professores por correio. Numa mensagem divulgada nas redes sociais na altura, Mesich apelava à participação de todos na campanha de rastreio.

Escolas devem seguir as mesmas regras sanitárias que vigoravam antes das férias de Natal As turmas superiores do ensino secundário vão continuar a ter aulas à distância e as máscaras de proteção individual continuam a ser obrigatórias sempre que os alunos não estejam sentados.

Outra das medidas prende-se distribuição de detetores de dióxido de carbono pelos estabelecimentos de ensino. Os aparelhos, que medem a qualidade do ar, "ajudarão a determinar o momento certo para arejar as salas de aula e de reunião", segundo informação disponibilizada no site do ministério. Além das escolas, também as creches, ateliês de tempos livres ('maisons relais' e 'foyers', em francês), assistentes parentais e serviços de formação para adultos retomam a sua atividade esta segunda-feira.



Também a partir de 11 de janeiro volta a abrir o comércio não-essencial e o recolher obrigatório regressa entre as 23h e as 06h.



