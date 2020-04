É uma lição do confinamento para o futuro, dizem as autoridades da cidade italiana onde vão ser criados até ao fim do verão 35km de vias cicláveis e pedonais.

Milão cria plano para reduzir carros

Telma MIGUEL

O lockdown está a ser um teste sobre formas de vida diferentes das que se conhecia. As ruas vazias e a queda abrupta da poluição estão também a ser encaradas como uma oportunidade para se avaliar os benefícios para a qualidade de vida de uma nova circulação rodoviária, com menos carros, nas grandes cidades europeias. E Itália, o primeiro país europeu a entrar na crise covid-19 e no “novo normal” é também o que agora está mais à frente a promover um novo urbanismo.

O município de Milão - a rica capital da Lombardia, com 1,5 milhões de habitantes – anunciou que 35 km de vias urbanas serão transformadas durante este verão em zonas cicláveis e pedonais. Por trás desta decisão está o receio de que após as semanas de lockdown, em que os milaneses apreciaram uma queda nos níveis de poluição, o regresso ao trabalho volte a transformar as vias de Milão num novo inferno, uma vez que a maioria da população irá preferir deslocar-se em carro próprio para evitar o contágio nos transportes públicos.

Assim, as autoridades querem apresentar uma solução antes do problema. Ao Guardian, um dos vereadores, Marco Granelli, disse que esta cidade de 1.5 milhões de habitantes está há anos a tentar reduzir o trânsito: “Se toda a gente conduzir um carro, não há espaço para as pessoas”. Em média a distância entre casa e trabalho de um milanês não ultrapassa os 4 km, o que permite que a substituição de um transporte motorizado por uma bicicleta seja mais fácil de implementar.

Um livro de instruções

O plano com o nome Estradas Abertas (Strade Aperte), e que a câmara de Milão espera que tenha um vasto impacto na vida dos milaneses, inclui a criação de vias cicláveis e pedonais onde antes eram faixas para automóveis e a instituição de limites de velocidade no tráfego motorizado para 30km por hora.

Os trabalhos de adaptação irão começar já nos próximos dias, no começo de maio, no Corso Buenos Aires, a grande avenida de compras no centro de Milão.

Uma especialista em redes de transportes urbanos, Janette Sadik-Khan, atualmente consultora na adaptação de um conjunto de municípios aos desafios criados pela pandemia, salientou que Milão “que está um mês à frente na trajetória da pandemia, poderá servir de guia para outras cidades”.

“O plano de Milão é muito importante porque vai criar um livro de instruções de como vamos recriar agora as nossas cidades. É a oportunidade de uma vida para olhar claramente para as nossas ruas”, disse. “Eu sei que em Nova Iorque vamos estar de olho em Milão”, acresentou Sadik-Khan, que é igualmente consultora de tráfego no município nova-iorquino.

A Bélgica quer bicicletas em isolamento social

Entretanto, um grupo belga de língua flamenga de adeptos do uso de bicicleta, os Fietsberaad Vlaanderen, está a tentar que no pós-lockdown (que deverá começar na Bélgica a partir de 3 de maio) se mantenham os hábitos que foram criados de uso de velocípedes.

Uma das recomendações do Fietsberaad Vlaanderen é que as ruas e estradas se convertam para a nova realidade, com distâncias de distanciamento social possíveis, sobretudo em cruzamentos e em semáforos, em que há tendência para os ciclistas se amontoarem.

Segundo um estudo do Fietsberaad, os belgas aderiram ao ciclismo nas últimas semanas para se deslocarem para o trabalho e para se exercitarem e espairecer durante o tempo de confinamento.

Para encontrar soluções, o grupo promoveu um seminário online que decorreu ao longo do dia de hoje, 22 de abril.

Bruxelas, a capital belga, começou este ano também um plano para limitar o trânsito e os engarrafamentos, com redução de velocidade para 30km hora em grande parte das vias. E com aumento das zonas de parquímetro para quase toda a cidade, como forma de disciplinar o uso do transporte privado e reduzir os níveis de poluição que fazem da capital uma das cidades mais poluídas da Europa e, sobretudo, a Rue de Loi, a faixa rodoviária permanentemente congestionada que passa à frente do edifício da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

