Luxemburgo tem o segundo maior rácio da UE no acolhimento de menores migrantes por razões familiares

Na proporção por população infantil, o Grão-Ducado foi o segundo país com o rácio mais alto, entre os Estados-membros, na emissão de autorização de residência, por razões familiares, a crianças com menos de 15 anos provenientes de países de fora da UE.

Em 2019, 276.200 crianças com menos de 15 anos de idade, oriundas de países de fora da União Europeia (UE), receberam a primeira autorização de residência, no espaço comunitário, por razões familiares. Este valor, que é divulgado num estudo publicado esta quarta-feira pelo Eurostat, corresponde a um rácio médio de 504 menores de 15 anos por 100 mil da população infantil da UE.

Na proporção por população infantil, o Luxemburgo foi o segundo país com o rácio mais alto da UE no acolhimento destes menores migrantes, com 1.322 por 100 mil, mais do dobro da média comunitária. O Grão-Ducado ficou apenas atrás da Suécia, que apresentou um rácio de 1.339 por 100 mil da população infantil. Em terceiro lugar ficou a Eslovénia, com um rácio 1.257.

Em Portugal esse rácio também foi superior à média da UE. Ainda que não chegasse a duplicá-lo, o país fez parte do grupo de três Estados-membros onde o rácio de menores de 15 anos na população infantil foi 50% mais elevado que a média europeia, correspondendo a 863 por 100 mil. Nesse grupo, ficaram também a Bélgica (com um rácio de 897) e a Espanha (com um rácio de 798).

Em termos gerais, os Estados-membros que emitiram o maior número de autorizações de residência a menores de 15 anos, por razões familiares, foram a Alemanha, com 61.500 autorizações, equivalente a 22% do total emitido, a Espanha, com 55.300 (20%), a Itália, com 41.300 (15%) e a Suécia, com 24.400, (9%).

Em relação aos países de origem das crianças a quem foi concedida uma primeira essa autorização de residência, na UE, 35% era proveniente de um país asiático, 25% de África, 23% da Europa (extra-UE), 9% tinha cidadania sul e centro-americana e 3% norte-americana.

Marrocos foi o principal país de origem destes menores, correspondendo a 12% do número total de autorizações residência concedidas pela UE por razões familiares a crianças com menos de 15 anos. A seguir a Marrocos, a Síria (7%)e a Índia (6%) foram os países de origem mais representados.

Numa análise aos fluxos bilaterais entre Estados-membros e países terceiros, o Eurostat concluiu ainda que, em 2019, se observaram três fluxos principais de atribuição de residência crianças com menos de 15 anos de idade, por razões familiares: entre Marrocos e Espanha (24.800 crianças), Síria e Alemanha (12.700) e Brasil e Portugal (6.900).





