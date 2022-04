A presença de partículas de plástico foi confirmada em 11 das 13 amostras analisadas. Análises anteriores tinha encontrado partículas em autópsias apenas.

Estudo

Microplásticos encontrados em pulmões humanos vivos pela primeira vez

Ana Patrícia CARDOSO A presença de partículas de plástico foi confirmada em 11 das 13 amostras analisadas. Análises anteriores tinha encontrado partículas em autópsias apenas.

Um estudo publicado pela revista Science of the Total Environment, levado a cabo por cientistas da Universidade de Hull, Reino Unido, encontrou, pela primeira vez, partículas de microplásticos em amostras de tecido pulmonar saudável, retirados de pessoas vivas durante cirurgias. Análises anteriores tinha encontrado partículas em autópsias apenas.



Foram recolhidas amostras de tecidos de 13 pacientes e em 11 casos verificou-se amostras de polipropileno, utilizado em embalagens e tubos de plástico, e o PET, utilizado em garrafas. A quantidade encontrada foi uma surpresa para a equipa. "Não esperávamos encontrar o maior número de partículas nas regiões inferiores dos pulmões, ou partículas dos tamanhos que encontrámos (tamanho inferior a 0,003 mm)", disse Laura Sadofsky, uma autora do estudo citada pelo The Guardian.

Os microplásticos foram detetados no sangue humano pela primeira vez em março, mostrando que as partículas podem viajar pelo corpo e alojar-se em órgãos.

Poluição por microplásticos está cada vez mais omnipresente

A poluição por microplásticos está cada vez mais omnipresente e análises têm vindo a provar que as pessoas não só respiram as pequenas partículas, como também as consumem através de alimentos e água.



O impacto na saúde é ainda desconhecido mas "estes dados proporcionam um avanço importante no domínio da poluição atmosférica, dos microplásticos e da saúde humana", disse a cientista.

Em 2020, a presença de microplásticos na placenta humana foi comprovada pela primeira vez, causando "grande preocupação" na comunidade científica. "Com a presença do plástico no corpo, o sistema imunológico fica perturbado, que reconhece como 'eu' (em si) até o que não é orgânico. É como ter um bebé ciborgue: não mais composto apenas de células humanas, mas uma mistura de entidades entidades biológicas e inorgânicas. As mães ficaram chocadas", comentou na altura um dos autores do estudo, Antonio Ragusa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.