Os efeitos potenciais dos microplásticos sobre os fetos incluem a redução do crescimento fetal, apontaram os cientistas.

Sociedade 3 min.

Microplásticos encontrados em placentas humanas é causa de "grande preocupação"

Ana B. Carvalho Os efeitos potenciais dos microplásticos sobre os fetos incluem a redução do crescimento fetal, apontaram os cientistas.

Os cientistas dizem que é caso de "grande preocupação". A presença de microplásticos na placenta humana foi comprovada pela primeira vez, numa investigação feita pelo Hospital Fatebenefratelli de Roma e da Universidade Marche Polytechnic, publicada na revista científica Environment International.

“Com a presença do plástico no corpo, o sistema imunológico fica perturbado, que reconhece como 'eu' (em si) até o que não é orgânico. É como ter um bebé ciborgue: não mais composto apenas de células humanas, mas uma mistura de entidades entidades biológicas e inorgânicas. As mães ficaram chocadas”, comenta Antonio Ragusa, primeiro autor do estudo e diretor da Uoc Obstetrícia e Ginecologia Fatebenefratelli ao jornal italiano La Republicca.

O impacto dos microplásticos na saúde do corpo é ainda desconhecido. Mas os cientistas disseram que poderiam transportar produtos químicos que poderiam causar danos a longo prazo ou perturbar o desenvolvimento do sistema imunitário do feto. É provável que as partículas tenham sido consumidas ou inaladas pelas mães.

Existem cerca de 16 milhões de toneladas de microplástico no fundo do mar Novas investigações mostram que a quantidade de fragmentos incrustados no fundo do mar é muito maior do que o plástico a flutuar na superfície do oceano.

As partículas foram encontradas nas placentas de quatro mulheres saudáveis que tiveram gravidezes e nascimentos normais. Microplásticos foram detetados tanto no lado fetal como no lado materno da placenta e na membrana dentro da qual o feto se desenvolve.

Segundo os investigadores, encontraram uma dúzia de partículas de plástico. Apenas cerca de 4% de cada placenta foi analisada, contudo, sugerindo que o número total de microplásticos seria muito mais elevado. As partículas tinham na sua maioria 10 microns de tamanho (0,01mm), o que significa que são suficientemente pequenos para serem transportados na corrente sanguínea.

Neste estudo, todas as partículas analisadas eram plásticos que tinham sido tingidos de azul, vermelho, laranja ou rosa e podem ter vindo originalmente de embalagens, tintas ou cosméticos e produtos de higiene pessoal.

As partículas não foram encontradas em placentas de duas outras mulheres no estudo, o que pode ser o resultado de fisiologia, dieta ou estilo de vida diferentes, disseram os cientistas.

"Devido ao papel crucial da placenta no apoio ao desenvolvimento do feto e na actuação como interface com o ambiente externo, a presença de partículas plásticas potencialmente nocivas é motivo de grande preocupação", notam.



Segundo os autores no século passado, a produção global de plásticos atingiu 320 milhões de toneladas por ano, e mais de 40% é utilizada como embalagem de utilização única, produzindo assim resíduos plásticos. Segundo a PlasticsEurope, 2016, na Europa, a produção de plástico atingiu os 58 milhões de toneladas em 2014.

"A degradação que os plásticos sofrem quando são libertados no ambiente é um problema sério. Agentes atmosféricos, tais como ondas, abrasão, radiação ultravioleta e foto-oxidação em combinação com bactérias degradam fragmentos de plástico em partículas micro e nanosizadas", escrevem os autores.

Os cientistas relembram que a maioria dos fundos marinhos em todo o mundo e no Mar Mediterrâneo em particular, é feita de plástico, resultante dos resíduos recolhidos nas costas e no mar. Mas a poluição por microplásticos atingiu todas as partes do planeta, até mesmo o cume do Monte Evereste, e já foi provado que as pessoas consomem as pequenas partículas através dos alimentos e da água, e que as respiram.

As partículas podem ter entrado nos corpos dos bebés, mas os investigadores não foram capazes de avaliar isto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.