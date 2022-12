Juiz do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas especializou-se na luta contra a criminalidade financeira e já pôs figuras políticas, desportivas e empresariais na prisão.

Sociedade 3 min.

Bruxelas

Michel Claise, o juiz anti-corrupção que prendeu uma vice-presidente do PE

AFP Juiz do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas especializou-se na luta contra a criminalidade financeira e já pôs figuras políticas, desportivas e empresariais na prisão.

Provocou um sismo político ao ordenar a detenção de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, que foi destituída do cargo. O juiz belga Michel Claise é um magistrado implacável que gosta de fazer frente aos "poderosos", usando por vezes métodos controversos.

Aos 66 anos, este francófono de Bruxelas que se tornou juiz de instrução há 25 anos, estava feliz por ser entrevistado pela agência AFP, usando calças de ganga e uma camisola com gola em V, por se afirmar "humanista", "virado para os outros", e por poder falar sobre os romances que publica.

Ex-vice-presidente do Parlamento Europeu fica em prisão preventiva Eva Kaili não pode beneficiar da sua imunidade parlamentar porque o crime de que é acusada foi detetado "em flagrante delito" na sexta-feira.

Por vezes rotulado de "anarquista", o juiz de espírito independente admite ser um maçom desde os anos 80 "para a reflexão interior e enriquecimento através do encontro" que a assistência a um alojamento permite. Não esquecendo o princípio essencial de "questionar sempre tudo".

Como juiz do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, Michel Claise especializou-se na luta contra a criminalidade financeira e já pôs figuras políticas, desportivas e empresariais na prisão.

"Claise, o juiz que assusta os banqueiros", foi a manchete do semanário belga Le Vif em 2014, na altura de uma investigação sobre fraude fiscal e branqueamento de dinheiro que tinha como alvo o banco britânico HSBC.

"Gosta de fazer cócegas aos poderosos"

Para resolver os processos judiciais, este gigante financeiro global teve de pagar ao Estado belga quase 300 milhões de euros em 2019, um acordo penal recorde na Bélgica.

Polvo do Qatar alastra. Polícia belga deteve mais seis pessoas e fez buscas em 19 casas O escândalo de corrupção de lóbi pelo Qatar, que levou à detenção de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, está a estender-se.

"Ele [Claise] gosta de fazer cócegas aos poderosos, tem ombros largos e não tem medo de ninguém", disse um jurista que o conhece à AFP.

Um advogado que se cruzou com Claise em muitos casos é mais mordaz: "Está cheio de si mesmo e por vezes emite um mandado de captura que é demasiado fácil para quebrar o suspeito ou acrescentar um nome conhecido na sua lista de alvos".

Mas Claise sempre negou ter adotado métodos expeditos para fazer avançar as suas investigações. E, em qualquer caso, uma medida de prisão preventiva é controlada na Bélgica por outros juízes, que têm de decidir no prazo de cinco dias se a prorroga ou não.

"Não me sinto como um xerife"

Escândalo no Parlamento Europeu. Presidente assume “fúria” e anuncia reformas Roberta Metsola disse que os últimos dias foram “dos mais longos” da sua carreira, face à investigação policial que levou à detenção de várias pessoas.

"Não me sinto como um xerife. Estou simplesmente a fazer o meu trabalho, (...) dentro da lei. Estou encarregado de casos que envolvem pessoas influentes que pensamos que não se pode tocar. Mas faço-o porque é o meu trabalho. Nada mais", afirmou Michel Claise ao jornal Le Soir, em 2020.

"Não sinto de todo que tenha uma luta contra pessoas ou contra a riqueza", mas "o crime financeiro está a corroer-nos", acrescentou o juiz.

Nascido em 1956, o magistrado reivindica uma origem belga "mista", com raízes em ambos os lados da fronteira linguística, em Hainaut francófono (oeste) do lado do pai e Brabante flamengo (centro) do lado da mãe.

Abandonado pelo pai, cresceu com os avós padeiros, que o criaram da maneira mais difícil. "Uma educação antiquada, mas que pode dar frutos", assumiu Claise.

Mulher e filha de ex-eurodeputado italiano detidas em caso de lóbi ilegal do Qatar Maria Colleoni, mulher de Pier Antonio Panzeri, foi detida na noite de sexta-feira na cidade de Calusco d'Adda enquanto a filha, Silvia, foi detida em Milão, ambas em resposta a um mandado de prisão europeu.

Sem televisão em casa, mergulhava-se nos livros. E, a partir dos 14 anos, os professores do Institut Notre-Dame d'Anderlecht em Bruxelas também lhe notaram o gosto pela escrita.

Hoje, Claise diz que se inspira na sua atividade profissional para escrever 'thrillers' e romances históricos (tem uma dúzia de livros publicada em 15 anos) que lhe valeram prémios e contribuíram para a sua fama.

No que diz respeito à política, este licenciado da Universidade Livre de Bruxelas diz não estar filiado em nenhum partido. Mas não exclui, uma vez reformado, tentar ser eleito para um conselho local para "comunicar a sua abordagem à cultura".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.