Metz. Polícia resgata cão deixado a "arder" num parque de estacionamento

As autoridades viram-se obrigadas a partir a janela do carro onde o animal agonizava. "O dono será processado".

Em plena onda de calor, com os termómetros a bater nos 39ºC, a polícia de Metz foi chamada ao parque de estacionamento do centro comercial de Muse para resgatar um cão, trancado num automóvel, com a janela entreaberta.

O alerta foi dado pelos transeuntes que, de acordo a RTL, se aperceberam do sofrimento do animal.

Sem esperar pelo regresso do dono, as autoridades viram-se obrigadas a partir a janela da viatura, onde o animal agonizava. No Twitter, fizeram questão de dizer que o indivíduo "será processado".

[#sauvetage]#Muse, hier après-midi, des passants voyaient un 🐕 laissé seul dans un véhicule, fenêtre entrouverte, avec 39 degrés 🌡️

✅ appel 1️⃣7️⃣

Les 👮‍♀️👮‍♂️ constataient que le 🐶 était en souffrance, brisaient la vitre et lui donnaient de l'eau!

➡️ Le propriétaire sera poursuivi pic.twitter.com/dTvVQyxaX0 — Police nationale 57 (@PoliceNat57) August 11, 2020

Segundo a RTL, durante uma onda de calor, se a temperatura exterior for de 35°C, sobe para 47°C no interior em apenas 10 minutos. Nestas condições, o resgate do animal é urgente e, se não houver alternativa, não deve haver qualquer hesitação em partir a janela.





