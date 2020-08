A medida entra em vigor esta terça-feira e vigora, pelo menos, até 30 de outubro.

Metz impõe máscara obrigatória nos mercados

A medida entra em vigor esta terça-feira e vigora, pelo menos, até 30 de outubro.

A partir desta terça-feira, a proteção facial torna-se obrigatória nos mercados de Metz. O objetivo é limitar o mais possível a propagação do novo coronavírus e preservar a saúde dos residentes da cidade francesa.

Em comunicado de imprensa e em jeito de antecipação dos mercados ao ar livre que arrancam esta semana, a comuna esclarece que, "seguindo os últimos conselhos das autoridades sanitárias", decidiu "tornar obrigatório o uso de uma máscara protetora para todos os comerciantes e utilizadores (com mais de 11 anos)".

Acrescenta que "devido à sua configuração, os corredores dos mercados ao ar livre podem dificultar o cumprimento das regras de distância física, particularmente tendo em conta o tráfego intenso e a concentração de pessoas que passam umas pelas outras nestes mercados".

Segundo o Républicain Lorrain, a medida vai aplicar-se no mercado de Sablon na Place Saint-Livier às quartas-feiras, no mercado de Square Mangin às quintas-feiras, no mercado de Borny na Place Auguste Foselle às terças e sextas-feiras, no mercado de New Town na Avenue de Nancy às quartas e sextas-feiras, no mercado de Sainte-Thérèse aos domingos, no mercado central na Place Jean-Paul II, no pátio do mercado coberto, na Place Saint-Etienne e na Rue Paul Bezanson aos sábados.

