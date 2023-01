A utilização de artigos pirotécnicos tinha sido proibida de 17 de dezembro a dois de janeiro, por decreto da câmara.

Óbito

Metz. Adolescente de 17 anos morre ao manusear fogo de artifício

AFP A utilização de artigos pirotécnicos tinha sido proibida de 17 de dezembro a dois de janeiro, por decreto da câmara.

Um adolescente de 17 anos morreu esta terça-feira, em Metz, enquanto manipulava fogo de artifício, que terá explodido de repente, avançou o presidente da câmara, François Grosdidier.

"Hoje, por volta do meio-dia, um jovem de 17 anos estava a manusear uma argamassa de fogo de artifício no distrito de Sablon. O dispositivo, por causa indeterminada, explodiu e feriu fatalmente o jovem", disse Grosdidier em declaração citada pela AFP, expressando ainda condolências à família.

Algumas queixas por causa de fogo de artifício, mas poucas multas Entre as 20h00 e as 6h00 da noite da passagem de ano a polícia foi chamada cerca de 70 vezes por causa de distúrbios sonoros.

O Ministério Público de Metz abriu uma investigação sobre a causa da morte e confiou-a ao serviço de segurança do departamento da Moselle.

A utilização de artigos pirotécnicos tinha sido proibida de 17 de dezembro a dois de janeiro, por decreto da câmara. Esta ordem foi emitida tendo em conta o "risco de acidentes graves causados pelo uso indiscriminado de foguetes e outros fogos de artifício na via pública (...) por ocasião das celebrações de fim de ano".

Na noite de Ano Novo de 2021, um homem de 25 anos morreu após manusear uma argamassa de fogo de artifício em Boofzheim (Bas-Rhin).

O uso tradicional de foguetes e fogos de artifício para as festividades do Ano Novo é muito comum em certos departamentos do leste de França. Há vários anos que os líderes regionais combatem a tendência com ordens que proíbem a compra e o transporte de fogo-de-artifício no período que vai até janeiro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.