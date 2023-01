O acesso universal à contraceção foi aprovado pelo Conselho do Governo para todos os residentes e sem limite de idade.

Métodos contracetivos vão passar a ser gratuitos no Grão-Ducado

Todos os métodos contracetivos aprovados e disponíveis no Luxemburgo vão passar a ser gratuitos, anunciou esta sexta-feira o ministério da Saúde em comunicado.

O projeto de regulamento grão-ducal que rege o acesso universal e gratuito à contraceção foi aprovado esta sexta-feira em Conselho do Governo e "prevê o acesso e reembolso, mediante receita médica, de meios de contraceção seguros e fiáveis, ​​sem limite de idade, e sem distinção do modo ou método de contraceção", anuncia o ministério tutelado por Paulette Lenert, sem no entanto definir a data em que este regulamento entrará em vigor.

"O livre acesso a métodos contracetivos para todos, sem limite de idade, permitirá a cada um escolher livremente, em consulta com o seu médico assistente, sem necessariamente ter tido indicação médica, o método contracetivo que melhor lhe convém", declara a ministra Paulette Lenert no comunicado.



Desde a pílula contracetiva, à pilula do dia seguinte, ao implante subcutâneo, à injeção contracetiva, ao dispositivo intrauterino ou a vasectomia masculinas, entre outros métodos, todos os meios para evitar uma gravidez não desejada passam ser reembolsados 100% pelo estado.

Pílula do dia seguinte

Em relação à pílula do dia seguinte, o ministério avança: "Em caso de urgência, não é necessária receita médica para reembolso da pílula do dia seguinte em farmácia aberta ao público".

Atualmente, apenas uma lista limitada de contracetivos é reembolsada em 80%, mediante receita, para mulheres com menos de 30 anos no Luxemburgo. Quando o regulamento entrar em vigor, o acesso e gratuitidade serão universais.

A ministra da Saúde já tinha declarado, em agosto passado, a sua intenção de avançar com esta medida em 2023.

