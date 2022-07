Os três irmãos ficaram sem teto e não têm direito a ajuda do Estado.

Incêndio

Métissage. Déi Lenk pede "realojamento de emergência" para gerentes do café

O incêndio que, a 16 de julho, destruiu o edifício do Métissage, emblemático café cabo-verdiano do Luxemburgo, incluindo os quartos no primeiro andar, deixou os gerentes do estabelecimento e sete residentes sem habitação.

Na noite do incêndio, os três irmãos que trabalhavam no café procuraram a ajuda do irmão mais velho, onde passaram a noite. Mas, uma vez que tiveram apoio familiar e não precisaram de recorrer a um abrigo da Cidade do Luxemburgo, ficaram impedidos de aceder à ajuda estatal, segundo relatado numa reportagem da RTL.

Esta quinta-feira, o Déi Lenk emitiu um comunicado a apelar à comuna que aloje as vítimas do incêndio numa habitação de emergência, evocando o regulamento de 21 de setembro de 2006 sobre a lei do arrendamento, que define que "as autoridades municipais têm a tarefa de assegurar, na medida do possível, o alojamento de todas as pessoas com domicílio dentro da comuna".

Hotel desocupado pode ser solução

Apesar de reconhecer as lacunas na legislação sobre a habitação de emergência, que diz ser "inexistente na grande parte dos municípios", o partido refere que a comuna deve ser responsável por "aqueles que perdem as suas casas em circunstâncias de força maior, despejo judicial, falta de salubridade, higiene, segurança ou habitabilidade".

"Não há nada que indique que estas pessoas devem aceitar imediatamente a solução oferecida pelo município", contestam, sublinhando que "a Cidade do Luxemburgo tem habitação de emergência e está equipada para receber estas pessoas".

A título de exemplo, o Déi Lenk refere que o Hotel Graace, na capital, poderia ser uma solução viável para acolher as vítimas do incêndio. O hotel de 28 quartos está, desde abril de 2022, alugado para efeitos de acolhimento de refugiados ucranianos, mas segundo o partido, "apenas um estúdio está atualmente ocupado", já que vários cidadãos ucranianos preferiram ficar em centros de acolhimento com os seus compatriotas.

Por agora, os três irmãos do Métissage dormem em casa de um amigo, um no sofá e dois num colchão no chão. Não há planos para o realojamento.

