Meteorologia

Luxemburgo em alerta amarelo devido à trovoada

Catarina OSÓRIO O alerta vigora entre as 12h e as 21h desta quinta-feira.

O Meteolux colocou todo o território nacional em alerta amarelo devido à trovoada e queda de chuva forte prevista para o final do dia. O alerta vigora entre as 12h e as 21h desta quinta-feira.

O instituto de meteorologia alerta para a possibilidade trovoada com chuva forte e acumulação de água entre os 15 e os 25 l/m², sobretudo ao final da tarde, início de noite.

O tempo instável é provocado por uma depressão proveniente da Irlanda que traz massas de ar instáveis, que passará pelo Grão-Ducado da parte da tarde.

Tempo

O céu vai manter-se nublado durante todo o dia, com temperaturas máximas previstas de 26 graus. O tempo deverá melhorar a partir de sexta-feira com algum sol à espreita, ainda que com alguns aguaceiros.

