Enquanto, boa parte da Europa arde e regista um calor recorde, a região da França, Luxemburgo, Alemanha e Bélgica tem tido um verão de chuva e inundações inéditas.

Sociedade 2 min.

Meteorologia

Fenómeno que explica verão frio e chuvoso é "comum" mas este ano foi "particularmente" persistente

Enquanto parte da Europa sofre com ondas de calor e incêndios, outra, onde se inclui a França e países vizinhos como o Luxemburgo, está a experimentar um clima mais frio: uma exceção causado por um fenómeno "comum", mas difícil de prever e que até agora tem levado à exclusão de uma nova onda de calor nesta zona europeia. Este fenómeno meteorológico "muito banal" é chamado de "gotas de frio", explicou, à AFP, François Gourand, meteorologista de Météo-France, observando que ocorre frequentemente na Europa a partir do Atlântico Norte, por causa das correntes oceânicas.

"Estas bolhas de ar húmido e frio estão entre os fenómenos que os meteorologistas têm mais dificuldade em prever", acrescentou. Circulando a grande altitude, estas depressões atmosféricas "atraem os ventos circundantes, sobrepondo as massas de ar quente localizadas mais perto do solo, que levantam e arrefecem". O vapor de água no ar condensa e forma nuvens, levando à precipitação. "O que é particularmente impressionante, este ano, é o facto de estarem a ocorrer gotas de frio no mesmo local durante várias semanas seguidas", observou François Gourand.

Desde finais de junho que estes episódios meteorológicos se têm seguido uns aos outros, em França, mas também no Luxemburgo, Alemanha e Bélgica, que foram atingidos em meados de julho por violentas chuvas e inundações que provocaram centenas de mortos, nestes dois últimos países.

O ar excecionalmente quente e seco na Europa Oriental e Escandinávia pode ter "bloqueado as gotas frias no oeste do continente", afirmou o perito. Em abril, os modelos da Météo-France destacaram, para os meses de maio, junho e julho "a probabilidade de um cenário mais quente do que o normal", no sul da Europa e na maior parte da França. Essa previsão acabou por se confirmar, mas não em toda a área prevista. "Numa grande parte da Europa, verificou-se esta previsão", disse o meteorologista.

Em 2021, a Europa teve o seu segundo julho mais quente de que há registo, de acordo com o serviço europeu de alterações climáticas de Copérnico. "Nos nossos climas temperados, é normal ter chuva no verão (...) A verdadeira anomalia é o calor recorde na Turquia, Grécia e no resto do continente», referiu François Gourand. Contudo, a França passou, este ano, o segundo verão mais chuvoso, depois do de 1987, desde que as medições começaram, em 1959, indicou o meteorologista. As "gotas de frio", explica Gourand, "pouparam-nos a um verão abrasador e às ondas de calor, mas não teremos tanta sorte todos os anos", alertou.

