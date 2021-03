As previsões meteorológicas indicam que a próxima semana vai registar temperaturas de até 20º.

MeteoLux. Primavera chega em força na segunda-feira

De acordo com o MeteoLux, o Grão-Ducado vai registar temperaturas primaveris na próxima semana. Até domingo, o clima fresco não se vai despedir, com máximas de 9º no sábado e de 14º no domingo. Só na segunda-feira é que o sol vai visitar o Luxemburgo e espera-se que a temperatura suba ao longo da semana.

As noites vão permanecer frias mas já na segunda-feira esperam-se máximas de 18º. Até quarta-feira, a temperatura deve subir até aos 20º. É uma boa oportunidade para tirar roupas mais frescas do armário.





