Uma sondagem do Ifop publicada a 17 de dezembro revela que os habitantes da capital francesa são muito preconceituosos na hora de escolher o par: mais de metade recusam gente originária de África, Médio Oriente e Ásia. Quase um terço dos parisienses recusaria também relacionar-se amorosamente com habitantes das zonas mais pobres da cidade.

Metade dos parisienses recusam namorar com africanos

O Ifop publicou no dia 17 de dezembro uma sondagem sobre a escolha dos parceiros amorosos dos parisienses e das parisienses. O instituto inquiriu dois mil habitantes da capital para comparar os seus hábitos amorosos e de relacionamento. Os resultados revelam que os preconceitos racistas e sociais na hora de escolher companheiro se mantêm. Os homens originários da África subsariana, do norte de África, Médio Orienta e do sudoeste da Ásia são uma espécie dos mal amados e rejeitados na economia conjugal parisiense. Mas os preconceitos não são só nacionais. Mais de 28% dos parisienses recusariam relacionar-se amorosamente com alguém originário de Seine-Saint-Denis.



O preconceito é mais expresso pelas mulheres que pelos homens, como 57% dos parisienses a recusar qualquer hipótese de terem uma relação com qualquer originário de um país da África sub-sariana, 51% com alguém originário de um país do Magrebe ou do Médio Oriente e 44% com alguém do sudoeste da Ásia. É de notar que enquanto 51% dos homens recusa ter um relacionamento amoroso com originários de países da África subsariana, este número sobe para 62% nas mulheres.



Segundo os autores do estudo, os parisienses "são reticentes à perspetiva de uma mistura que implica uma muito grande distância social. étnica ou cultural".

O estudo mostra que os negros e árabes são considerados como tendo uma cultura retrógrada e pouco respeitadora das mulheres e os asiáticos como sendo pouco viris.

Quanto mais rico e de direta é um bairro de Paris maior é a discriminação dos parceiros sexuais na capital francesa. A sondagem da Ifop também descobriu que os bairros mais ricos da cidade praticam uma espécie de endogamia nos relacionamentos amorosos: 75% dos habitantes do XV bairro relacionam-se com pessoas desse bairro, e 74% dos habitantes do VII, VIII, XVI e XVII bairro têm o mesmo tipo de comportamento.



François Kraus, diretor do polo político do Ifop comentou os resultados, à revista Inrockuptibles, comentou este resultado: "Como em relação às suas estratégias escolares ou residenciais, as escolhas conjugais do parisienses não escapam a relações de dominação de 'classe' ou 'raça'. A mestiçagem transgride ainda interditos muito presentes nos espíritos. Os parisienses cultivam em matéria sexual e conjugal uma sociabilidade entre eles que favorece uma forte endogamia geográfica, social e cultural".



