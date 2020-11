Os cientistas apontam para o facto de que grande parte das emissões globais da aviação não está coberta por acordos políticos.

Metade das emissões globais da aviação são causadas por 1% da população

Segundo o estudo "A escala global, distribuição e crescimento da aviação: Implicações para as alterações climáticas" publicado na revista Global Environmental Change, os passageiros frequentes, que representam apenas 1% da população mundial, são "super emissores" e causaram metade das emissões de carbono da aviação em 2018.

As companhias aéreas produziram mil milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) e beneficiaram de um subsídio de 83 mil milhões de euros por não pagarem pelos danos climáticos que causaram, estimam os investigadores. Por outro lado, as estimativas apontam o custo dos danos climáticos causados pelas emissões da aviação em 100 mil milhões de dólares, só em 2018.

Antes da crise provocada pela covid-19, "esperava-se que a procura global de transportes aéreos triplicasse entre 2020 e 2050", aponta o estudo. "A pandemia, que reduziu significativamente as viagens aéreas globais, proporciona uma oportunidade para discutir a escala, distribuição e crescimento da aviação até 2018, também com vista a considerar as implicações da mudança climática de um regresso ao crescimento do volume", lê-se.

Segundo a investigação, os resultados sugerem que a percentagem da população mundial que viajou de avião em 2018 foi de 11%, com um máximo de 4% a fazer voos internacionais. Os utilizadores individuais de aeronaves privadas podem contribuir para emissões de até 7.500 toneladas de CO2 por ano.

Os passageiros aéreos dos EUA têm de longe a maior pegada de carbono entre os países ricos. As suas emissões de aviação são maiores do que os próximos 10 países combinados, incluindo o Reino Unido, Japão, Alemanha e Austrália, os relatórios do estudo. Em média, os norte-americanos voaram 50 vezes mais quilómetros do que os africanos em 2018, 10 vezes mais do que os da região da Ásia-Pacífico e 7,5 vezes mais do que os latino-americanos. Os europeus e os do Médio Oriente voaram 25 vezes mais do que os africanos e cinco vezes mais do que os asiáticos.

A contribuição da aviação global para a crise climática estava a crescer rapidamente antes da pandemia de covid-19, com as emissões a dispararem 32% de 2013 para 2018. O número de voos em 2020 diminuiu para metade, mas a indústria espera regressar aos níveis anteriores até 2024.

Os passageiros frequentes identificados no estudo viajavam cerca de 56.000 km por ano, o equivalente a três voos de longo curso por ano, um voo de curto curso por mês, ou alguma combinação dos dois.



"Se queremos resolver as alterações climáticas e precisamos de redesenhar [a aviação], então devemos começar pelo topo, onde alguns 'super emissores' contribuem maciçamente para o aquecimento global", disse Stefan Gössling na Universidade de Linnaeus, na Suécia, que liderou o novo estudo."Os ricos tiveram demasiada liberdade para conceber o planeta de acordo com os seus desejos. Devemos ver a crise como uma oportunidade de emagrecer o sistema de transporte aéreo", concluiu.

Dan Rutherford, no Conselho Internacional sobre Transportes Limpos, não fez parte da equipa de investigação, mas disse que a análise levantou a questão da igualdade. "Os benefícios da aviação são mais injustamente partilhados em todo o mundo do que provavelmente qualquer outra grande fonte de emissões", declarou. "Portanto, há um risco claro de que o tratamento especial de que as companhias aéreas beneficiam apenas proteja os interesses económicos dos ricos a nível mundial", afirmou.

