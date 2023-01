Alteração visa jovens dos 13 aos 17 anos.

Meta vai proibir anúncios que dividam adolescentes por género

Bloomberg Alteração visa jovens dos 13 aos 17 anos.

A Meta Platforms Inc., empresa-mãe do Facebook e Instagram, avançou que os anunciantes já não podem usar o género para definir o seu 'target' adolescente, em anúncios publicados nas plataformas.

As definições atualizadas entram em vigor em fevereiro, de acordo com uma publicação no site oficial e significam que anunciantes podem fazer anúncios para adolescentes com base apenas na idade e localização. Esta nova diretiva aplica-se a jovens dos 13 aos 17 anos.

"Reconhecemos que os adolescentes não estão ainda tão capazes como os adultos para tomar decisões sobre como os seus dados online são utilizados para publicidade, particularmente quando se trata de lhes mostrar produtos disponíveis para compra", escreveu a Meta. "Por essa razão, estamos a restringir ainda mais as opções que os anunciantes têm para chegar aos adolescentes, bem como a informação que utilizamos para mostrar anúncios aos adolescentes".

A Meta já tinha proibido antes quaisquer anúncios que visassem adolescentes com base na sua atividade no Facebook ou Instagram, que acontece regularmente com pessoas adultas.



Os adolescentes têm sido uma massa geracional importante para o Facebook e Instagram, embora se saiba que o Facebook já está quase fora do radar das camadas mais jovens, devido à crescente concorrência de outros serviços, incluindo o YouTube, da Google, e o TikTok, da ByteDance Ltd.

O impacto do Facebook e da Instagram na saúde mental dos adolescentes também tem atraído críticas de políticos e reguladores. As crianças devem ter 13 anos para criar uma conta nas redes sociais da Meta mas, muitas vezes, são os próprios pais que permitem que isso aconteça antes.





