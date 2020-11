Meta das zero emissões não será suficiente, a crise do clima está aqui agora

Cientistas, académicos e ativistas apelaram aos governos e empresas para irem além das metas das zero emissões nos seus esforços para enfrentar a escalada da crise ecológica e climática.

"A crise climática está aqui agora", afirma a carta publicada esta sexta-feira e assinada por cientistas, ativistas e académicos que garante que embora o cessar das emissões seja "um pré-requisito necessário", os governos e as empresas devem ser mais ambiciosos e trabalhar para "restaurar o clima".

O antigo arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, e o cientista do clima Michael Mann estão entre um grupo de ambientalistas proeminentes que apelam à "restauração do clima" através da remoção de "enormes quantidades de gases com efeito de estufa da atmosfera" numa carta publicada no jornal britânico The Guardian.

"Não importa quão rapidamente cheguemos a zero emissões, os terríveis impactos da crise climática não desaparecerão simplesmente. Como tal, não importa quão rapidamente seja feito, apenas cortar as emissões não será suficiente".

A ideia de remover as emissões da atmosfera, quer cortando na sua produção, quer capturando-as das centrais eléctricas, tem sido um tema fortemente debatido entre ambientalistas e engenheiros ao longo dos anos. Os críticos salientam que tem sido difícil replicar a tecnologia à escala e que a própria construção da maquinaria necessária seria prejudicial para o ambiente.

Há ainda o receio partilhado por muitos de que a ideia da captura de carbono seja uma "solução tecnológica" utilizada como desculpa pelas corporações que se opõem às mudanças radicais necessárias para passar a uma economia de carbono zero.



