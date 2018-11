Em causa estão alegadas irregularidades cometidas através da Fundação do jogador.

Messi e o pai investigados por lavagem de dinheiro na Argentina

Em causa estão alegadas irregularidades cometidas através da Fundação do jogador.

Lionel Messi e o pai, Jorge, enfrentam uma investigação por lavagem de dinheiro na Argentina devido a alegadas irregularidades cometidas através de ações da sua Fundação. A reação da família da estrela do Barcelona foi taxativa: "as notícias não têm fundamento".



Segundo a imprensa argentina, as denúncias de um ex-funcionário da entidade desencadearam um processo de investigação que está a ser conduzido pelo juiz Gustavo Meirovich. O antigo trabalhador da Fundação revelou que todas as doações recebidas seguiam para contas em paraísos fiscais desde 2010, indicando ainda que nenhum montante com entrada na entidade era declarado.



Por outro lado, contrariando aquilo que a lei define, as verbas não teriam sido aplicadas em qualquer tipo de projeto social. Mas o denunciante terá agora de apresentar provas que ilustrem as suas acusações.



A Justiça argentina colocou-se em campo e já solicitou documentação à congénere espanhola, uma vez que Messi e o pai foram condenados em Espanha devido a evasão fiscal do astro do Barça e a Fundação do jogador tem sede na sua cidade natal (Rosário), mas também em Barcelona.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.