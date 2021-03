Em apenas dois dias, a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados da Alemanha voltaram atrás em impor medidas mais rigorosas durante a Páscoa.

Merkel volta atrás em paralisação na Páscoa. "Decisão foi um erro meu"

Ana Patrícia CARDOSO Em apenas dois dias, a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados da Alemanha voltaram atrás em impor medidas mais rigorosas durante a Páscoa.

Numa semana, o cenário muda na Alemanha. O país está a atravessar um dos períodos mais desafiantes durante a pandemia e o Governo começou a semana por anunciar medidas mais restritivas durante o período da Páscoa, para conter um possível agravamento da situação. No entanto, decisão foi fortemente criticada e a chanceler Angela Merkel veio esta quarta-feira, dois dias depois, pedir desculpa e voltar atrás no plano.

Em conferência de imprensa nesta manhã, a chanceler alemã disse que o plano de confinamento na Páscoa foi um erro pessoal seu, "e os erros devem ser chamados como tal". Merkel disse lamentar que a sua proposta tivesse causado mais incerteza e pediu perdão ao público alemão. "Se possível, devemos corrigi-lo a tempo", disse Merkel, numa videoconferência de emergência com 16 governadores dos estados federados da Alemanha, que são responsáveis por impor e suspender as restrições. "Creio que ainda é possível", avisou a chanceler.

Na segunda-feira, Merkel tinha anunciado a prorrogação do bloqueio parcial até 18 de Abril, bem como um endurecimento das restrições de um a cinco de cinco de Abril, com vista a "travar o crescimento exponencial da terceira vaga". A maior parte das lojas ficaria fechada e as cerimónias religiosas anuladas durante o fim de semana da Páscoa.

Estas propostas foram imediatamente questionadas por epidemiologistas, associações empresariais e membros do próprio bloco político de Merkel. O ministro do Interior de Merkel, Horst Seehofer, da União Social Cristã (CSU), criticou o pedido de igrejas para realizar serviços de Páscoa por via online.

A Alemanha continua com um número elevado de casos de covid-19, com 15.815 novas infeções registadas nas últimas 24 horas.

