Foram precisas duas horas.

Mergulhadores batem recorde do Guinness e retiram 700 quilos de lixo do mar

Ana Patrícia CARDOSO Foram precisas duas horas.

No passado fim de semana, o dia de praia na Florida, nos EUA foi um pouco diferente do habitual. 633 mergulhadores juntaram-se para "limpar" o oceano numa iniciativa que entrou para o livro de recordes do Guinness. O problema do lixo nos oceanos é uma calamidade mundial que tem piorado nos últimos anos. A agência americana National Ocean Service, calcula que, todos os anos, se acumulem no mar cerca de oito milhões de toneladas de plástico. Um número avassalador que coloca em causa todo o ecossistema.

De forma a sensibilizar a população para este problema, 633 mergulhadores juntaram-se numa praia da Florida para limpar o mar, tendo conseguido bater o recorde do número de mergulhadores alguma vez juntos para retirar plástico da água. Juntos conseguiram acumular 700 quilos de lixo.

Segundo a cadeia de televisão norte-americana CNN, junto ao Deerfield Beach International Fishing Pier, perto da praia onde decorreu a iniciativa, existem várias espécies de vida marinha. O evento contou com mergulhadores que vieram da Europa e América do Sul e que durante duas horas se empenharam para retirar o máximo de plástico, redes de pesca e vários quilos de chumbos do mar.

A ação foi organizada pela loja de mergulho "Dixie Divers" e o seu proprietário, Arlington Pavan, usou as redes sociais para demonstrar a satisfação com o resultado do esforço conjunto.

O antigo recorde do Guinness tinha sido registado em 2015 quando 614 mergulhadores limparam o Mar Vermelho durante 24 horas.



Num relatório recente, a associação ambientalista internacional Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla inglesa) estimou que uma pessoa pode ingerir, em média, até cinco gramas de plástico por semana, o peso de um cartão de crédito.



Ana Patrícia Cardoso