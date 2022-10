Cidade terá redução de 10% no consumo de energia no mercado e de 20% no número de "luzes".

Mercado de Natal de Estrasburgo com menos luz mas a mesma "magia"

"Sobriedade mas não austeridade". O mercado de Natal de Estrasburgo visa reduzir o consumo de eletricidade em 10% este ano, cortando nas iluminações, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal.

O mercado, que será inaugurado a 25 de novembro, acolherá, como acontece todos os anos, mais de 300 chalés espalhados por toda a capital da Alsácia, onde se erguerá um pinheiro de 30 metros de altura.

Porém, este ano, o símbolo da "capital do Natal" estará desligado entre a 1h e as 5h da manhã, anunciou à imprensa a autarca Jeanne Barseghian.

A árvore "brilhará entre as 16h e as 23h", acrescentou. "O resto do tempo estará num modo mais moderado, mas será muito elegante, muito bonita".

A nova lei que proíbe o aquecimento em empresas ao ar livre será imposta aos chalés, que também terão de desligar a sua iluminação exterior às 20 horas, acrescentou a presidente da Câmara.

No total, a cidade espera uma redução de 10% no consumo de energia do mercado em relação aos anos anteriores, bem como uma redução de 20% no número de "luzes".

"Claro que a crise energética está a atingir-nos duramente", disse Barseghian. "Mas continuo convencida de que nestes tempos de crise (...) precisamos de momentos de magia (e) coesão, e é por isso que as luzes brilharão em Estrasburgo no Natal, mas de uma forma mais sóbria".

Reservas no "máximo" após polémica

Estrasburgo não pretende passar sem uma árvore natural, como o fez a Câmara Municipal de Bordéus, que colocou uma árvore de vidro e aço.

As estruturas artificiais não excedem 20 metros de altura, notou o vice-presidente Guillaume Libsig, enquanto que a cidade "quer um majestoso pinheiro" de 30 metros de altura. O homem "não conseguiu fazer melhor do que a natureza", observa o autarca.

A Câmara Municipal tinha desencadeado uma controvérsia este mês ao apresentar uma lista de artigos autorizados para venda durante o mercado de Natal, rejeitando, por exemplo, em nome da "autenticidade", cruzes de Cristo feitas na Ásia.

Barseghian salientou esta quinta-feira que o regulamento deveria ser implementado até ao Natal de 2023 e saudou um aumento nas reservas, na sequência da recente controvérsia.

"Vai haver muita gente e as reservas estão no seu máximo. É isso que os hoteleiros nos dizem", relatou a presidente.

