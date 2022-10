Numa propriedade vitivinícola com mais de 300 anos em Wintrange, Alberto e António são os lusos que resistem. Este ano, apesar da seca, houve uma boa colheita. Retrato de um dia na apanha da uva.

Menos portugueses, mais polacos. Um dia nas vindimas do Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Há cada vez menos portugueses a trabalhar nas vindimas no Grão-Ducado. Agora a maioria dos trabalhadores são polacos. Numa propriedade vitivinícola com mais de 300 anos em Wintrange, Alberto e António são os lusos que resistem. Este ano, apesar da seca, houve uma boa colheita. Com menos quantidade, mas mais qualidade. Retrato de um dia na apanha da uva.

Às sete horas e meia em ponto da última segunda-feira de setembro, o grupo está a postos para mais um dia de vindima. A manhã é fria e húmida. Os termómetros marcam cinco graus celsius. As luvas, as botas e os casacões vão ajudando a amenizar a temperatura. Entre a neblina, homens e mulheres vão subindo os socalcos, deixando-se perder na imensidão das vinhas que formam a paisagem de Wintrange, uma pequena cidade na comuna de Schengen. O dia prevê-se longo. O trabalho duro. Com a tesoura numa mão e o balde na outra, começam a colher os cachos de uvas.

Os trabalhadores são dezasseis. Quase todos polacos, exceto quatro que são franceses e um que é brasileiro. Português só Alberto Gomes, o responsável das vinhas da empresa vitivinícola Schumacher-Knepper. É ele que acompanha o grupo com o trator que vai transportando as enormes caixas que se enchem de uvas. Antigamente, conta, havia mais portugueses nas vindimas. Agora só se vê “alguns de vez em quando” e são aqueles que já estão reformados no Grão-Ducado. “Deixaram de vir de Portugal porque as viagens são caras. Não compensa. Têm lá o trabalho deles e nem sempre têm férias nesta altura”, explica.

Para Alberto é mais um dia normal de trabalho. Há 23 anos que aquele é o seu ofício. No topo da encosta, com uma vista que rouba os olhares sobre os lagos e o rio lá em baixo, ele vai orientando os vindimadores. Os polacos vieram de propósito para trabalhar nas vindimas do Luxemburgo. Ficaram hospedados nos quartos da propriedade do dono durante o mês de setembro e depois regressam a casa. Este ano, as vindimas começaram mais cedo do que o habitual, nota o português de 51 anos. “Já não é como antigamente. Antes começavam a meio ou final de setembro. Depende do ano, se é mais ou menos quente. Este ano foi muito seco”.

O tempo quente e seco deste verão fez com que algumas vinhas tenham ficado amarelas e fracas, em que os “cachos estão mais miúdos porque não tiveram água” e as uvas “não têm o sumo que deviam ter”, reflete Alberto. No entanto, o calor também pode ser bom para a qualidade do vinho. António Parreira, português que trabalha nas caves da empresa, garante que este foi um “ano excelente”, com menos quantidade, mas mais qualidade. “Foi um ano cheio de calor, com vindimas secas, cachos sadios e bons mostos. Há uma média de 15 a 20% de menos uvas do que no ano passado, mas houve uma boa colheita”.

Os portugueses deixaram de vir porque as viagens são caras. Não compensa. Têm lá o trabalho deles e nem sempre têm férias nesta altura. Alberto Gomes, responsável das vinhas

Alberto e António são os únicos portugueses que trabalham na Schumacher-Knepper, propriedade histórica de Wintrange com mais de 300 anos. Esta adega familiar foi fundada em 1714 e passou de pai para filho até hoje, pertencendo agora à décima geração de Frank Schumacher. A produção, venda e distribuição, é feita pela própria empresa, que produz todas as castas tradicionais luxemburguesas para vinhos brancos e tintos, assim como espumantes e crémant. Ao todo, são 17 hectares de vinhas. E Alberto é o responsável por todas elas. “Trabalhei sempre nas vinhas. A abrir a terra, a podar, a cortar relva, a curar a vinha. Ando sempre com o trator a trabalhar”.

Alberto Gomes é o responsável das vinhas da empresa vitivinícola Schumacher-Knepper. O português de Mortágua faz este trabalho há 23 anos. Foto: Chris Karaba

Antes de chegar ao Luxemburgo há 23 anos, o emigrante de Mortágua trabalhava como pedreiro. Foi um tio da mulher que lhe perguntou se queria ir trabalhar nas vindimas daquela firma. Ele disse que não, porque ganhava bem em Portugal e não lhe compensava.

“Depois ele perguntou se eu queria vir definitivamente. Eu aí pensei duas vezes”, recorda. Veio com a mulher e aqui ficaram até hoje. No início, era o tio dela que tomava conta das vinhas e Alberto ajudava. “Depois ele reformou-se e fiquei como responsável”. Agora ali está, de casaco vermelho e boné preto, com um olhar atento no meio das suas vinhas, a comandar a recolha das últimas uvas do ano.

Horas e horas de trabalho

São oito horas e quarenta quando o grupo faz a primeira pausa do dia para tomar o pequeno-almoço. Depois de terem percorrido algumas das vinhas, de baixo para cima e de cima para baixo, juntam-se em círculo à volta de uma grande caixa de plástico, que contém a comida e a bebida. À vez, vão distribuindo o café e o leite, aquecendo as mãos com os copos quentes, enquanto Alberto oferece as fatias do bolo que a mulher fez. Não é dia de aniversário, mas, na brincadeira, os trabalhadores cantam-lhe os parabéns. “É bom fazer anos duas vezes por ano”, atira num tom jocoso o amigo António.

Soltam-se as gargalhadas, trocam-se piadas em inglês e em polaco. Mas a festa acaba em bom português: “Siga, que ainda há muito trabalho para fazer”, diz Alberto aos vindimadores. Nesta língua, só Pedro Henrique o entende. O jovem brasileiro de 20 anos trocou Goiás pelo Luxemburgo há 11. Veio com a família, “por causa dos estudos e para ter um futuro melhor”. Está a estudar enfermaria, mas, no ano passado, decidiu experimentar trabalhar nas vindimas. “Esta é a minha segunda vez. Foi o meu padrasto que me colocou aqui, porque ele é amigo do dono. Foi algo novo para mim, mas estou a gostar bastante”, assegura, enquanto corta mais uns cachos.

Pedro nunca tinha tido uma experiência como esta. Viu a oportunidade e “quis testar”. No início foi difícil, recorda, mas depois habituou-se ao trabalho e ao grupo. “Comecei a conhecer as pessoas e foi dando certo. Normalmente são pessoas de outras nacionalidades, então falamos em inglês”, revela. O brasileiro vive em Dudelange, a cerca de 25 quilómetros de Wintrange, e todas as manhãs apanha o autocarro às cinco horas para chegar a tempo da vindima. “Pela manhã, a gente começa a cortar os cachos, é simples, é só colocar no balde. Deixamos sempre as maiores vinhas para o fim e começamos com as pequenas para facilitar o trabalho”, descreve.

Esta é a minha segunda vez nas vindimas. Foi algo novo para mim, mas estou a gostar bastante. Pedro Henrique, vindimador

Por volta do meio-dia, os trabalhadores fazem uma nova pausa para ir a casa almoçar e voltam às treze horas. Eles têm direito a alojamento e alimentação, todos os dias durante o mês das vindimas. O horário de trabalho é sempre o mesmo, faça chuva ou faça sol. “Tivemos bons dias de calor. Mas não podemos parar, mesmo que chova”, garante António, que trabalha nas caves há 34 anos. Ele chegou ao Luxemburgo em 1970, com sete anos, porque os pais emigraram. Depois voltou para Portugal, foi pedreiro, fez a tropa, casou e mais tarde decidiu regressar ao Grão-Ducado em 1988, com a mulher e o filho.

Os pais, agricultores de Anadia, também tinham trabalhado naquela firma e, por isso, ele foi diretamente para as caves. Mas António sempre fez um “pouco de tudo”. E, aos 60 anos, continua a fazer aquilo que gosta. “Sou feliz no trabalho que faço”, exclama. Quando se reformar, quer andar “entre cá e lá”, mas não pensa num regresso definitivo a Portugal. “Depois de tanto tempo no Luxemburgo, ficamos com um bocado deste país”. Por enquanto, vai tratando dos assuntos dos vinhos. Os quais, segundo ele, já estão “muito melhores” do que há vinte anos.

António Parreira trabalha nas caves da empresa e ocupa-se da secção de rotulagem das garrafas de vinho há 34 anos. Foto: Chris Karaba

António não tem dúvidas de que “hoje em dia se faz muito bom vinho no Luxemburgo”. A qualidade melhorou, embora este ano tenha havido menos quantidade. De volta ao trabalho, os vindimadores vão enchendo com os seus baldes os fustes que são transportados pelo trator. Cada um leva 350 quilos de uvas. Quando as vinhas são mais inclinadas e escorregadias, a apanha demora mais. Assim se vai passando a tarde, nas longas horas ziguezagueando as videiras. No fim do dia, conta-se a fartura da colheita. “Já tivemos dias com 14 mil quilos. Mas a média é nove mil ou dez mil”, revela o responsável das caves.

Os vinhos luxemburgueses estão muito melhores. Hoje em dia faz-se muito bom vinho no Luxemburgo. António Parreira, responsável das caves

Já cansados do longo dia, os vindimadores preparam-se para pousar a tesoura e os baldes por volta das dezassete. Foram oito horas e meia de trabalho. Mas a vindima só acaba quando Alberto assim o disser. “Se eu vir que podemos acabar uma vinha no mesmo dia por causa de mais meia hora, ficamos, para não deixar a meio”, explica. Até ao fim daquela semana, o grupo vai terminar a colheita do ano. As uvas vão para a cave, para depois se proceder à vinificação. Só uma vinha é que fica para vindimar mais tarde, para um “vinho mais especial”, diz o português. O trabalho do dia está feito. Os vindimadores voltam a casa para descansar. Na madrugada seguinte, há mais uvas para colher.

