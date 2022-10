São os agregados familiares mais pobres que seguem menos as recomendações oficiais, segundo um estudo francês apresentado esta quinta-feira.

Menos de 14% dos pais evitam expor bebés a ecrãs antes dos 2 anos

Apenas 13,5% dos pais respeitam a recomendação de não expor crianças com menos de dois anos a ecrãs, de acordo com um vasto estudo apresentado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos Demográficos (INED) e pelo Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica (INSERM), em França.

Os pais que têm as chamadas atividades de lazer "intelectuais", que leem livros e jornais, vão a museus ou bibliotecas, limitam esta exposição mais do que aqueles que utilizam muitos ecrãs (televisão, jogos de vídeo, PCs, smartphones), de acordo com os autores deste estudo, publicado em agosto na publicação especializada International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Quanto mais utilizam ecrãs, menos seguem as recomendações, resume a equipa de investigadores liderada por Lorraine Poncet e Jonathan Bernard do INSERM.

Independentemente do tempo de utilização do ecrã dos pais, os agregados familiares mais pobres seguem menos as recomendações oficiais, observou Bernard em conferência de imprensa.

Pais separados e imigrantes cumprem ainda menos

A exposição a ecrãs foi medida em 2013 entre 13.117 crianças com dois anos de idade, como parte do Elfe, o primeiro estudo longitudinal francês dedicado à monitorização de crianças desde o nascimento até à idade adulta, que está a ser levado a cabo pelo INED e pelo INSERM. Mais de 18.000 crianças nascidas em 2011 estão a ser seguidas durante um período de 20 anos.

As recomendações de não expor crianças menores de dois anos a ecrãs são ainda menos cumpridas quando os pais são separados (apenas 8% os seguem) ou quando ambos os pais são imigrantes (9%).

Estas recomendações oficiais são ligeiramente melhor seguidas quando as mães têm mais de 40 anos (18% contra 12% das que têm menos de 30), e têm três anos de ensino superior (17% contra 11% das que não possuem licenciatura).

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a Academia dos Pediatras Americanos, a Academia Francesa de Medicina e o Alto Conselho de Saúde Pública recomendam que as crianças não devem ser expostas a ecrãs antes dos dois anos de idade. Desde 2009, o Conselho Superior do Audiovisual (CSA) fixou o limiar em 3 anos.

A exposição excessiva e não supervisionada das crianças a ecrãs está associada a problemas de saúde, tais como excesso de peso, problemas de sono, linguagem e de desenvolvimento cognitivo, de acordo com a maioria dos estudos. Está também associado a problemas de atenção e dificuldades na escola.

