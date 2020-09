A covid-19 também teve impacto nos hábitos de consumo de estupefacientes, com a queda acentuada da utilização de estimulantes sociais como a cocaína ou o MDMA.

Menos cocaína e mais canábis. Pandemia altera pódio das drogas na Europa

A covid-19 também teve impacto nos hábitos de consumo de estupefacientes, com a queda acentuada da utilização de estimulantes sociais como a cocaína ou o MDMA.

A mudanças dos hábitos e do modo de vida impostas pela pandemia estão a alterar os hábitos de consumo e venda de droga na Europa. Associadas ao lazer, drogas como a cocaína ou como o MDMA foram destronadas do pódio pela canábis e pelos chamados benzodiazepinas com efeitos calmantes ou analgésicos.

A conclusão vem plasmada no relatório anual do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência que aponta para uma reinvenção do submundo da droga, nomeadamente através da entrada em força dos traficantes no mercado digital.

Estratégia online

Logo em março, com as restrições de mobilidade impostas pelo confinamento, o mercado dos estupefacientes ressentiu-se. Em resposta e numa reação rápida, muitos traficantes ter-se-ão rendido às vendas online, através das redes sociais e aplicações móveis.

Megaoperação internacional detém 170 envolvidos em tráfico online de bens ilícitos Esta operação segue-se à que em maio do ano passado terminou com o Mercado de Wall Street, o segundo maior mercado online ilegal do mundo na dark web até à data.

Prova disso mesmo foi a ação anti-droga coordenada pela Interpol nos meios digitais recentemente. No total, 179 pessoas foram detidas não só na Europa como nos EUA. Entre os objetos ilegais apreendidos, estão cerca de 500 quilos de droga.

Antes e depois

Em relação aos dados pré-pandemia, o relatório do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência destaca que na Europa o consumo de drogas está, de facto, a aumentar. O número e a quantidade de apreensões de cocaína são os mais altos da história, com mais de 181 toneladas confiscadas em 2018.

No total, houve 1,3 milhão de operações de combate às drogas em 2018 na Europa, com a canábis na liderança. A maior parte dessas operações corresponde a pequenas quantidades confiscadas dos próprios usuários. Estima-se ainda que cerca de 96 milhões de pessoas (29%) na União Europeia, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, na União Europeia já consumiram drogas ilegais pelo menos uma vez na vida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.