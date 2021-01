Jovens foram encaminhados provisoriamente para a Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo do Luxemburgo (Unisec) em Dreiborn.

Menores de 17 e 15 anos detidos pelo homicídio em Bonnevoie

Jovens foram encaminhados provisoriamente para a Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo do Luxemburgo (Unisec) em Dreiborn.

As investigações para apurar o sucedido em Bonnevoie na noite desta terça-feira ainda decorrem, embora o juiz de instrução criminal tenha optado por aplicar a medida mais gravosa aos menores indiciados pelo homicídio que está a abalar o bairro da capital. Chamado a intervir pelo Ministério Público luxemburguês, o magistrado optou por enviar os jovens de 15 e 17 anos para a Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo do Luxemburgo (Unisec), em Dreiborn.

A decisão foi comunicada pelo próprio Ministério Público. Num comunicado enviado esta manhã às redações, o organismo especifica que o magistrado de instrução criminal terá entendido que o crime foi cometido de forma intencional. Ao que tudo indica, o incidente terá ocorrido no início da noite desta terça-feira, quando, depois de uma altercação "um rapaz de 18 anos de idade foi ferido fatalmente por uma facada".

Através da nota da entidade judicial percebemos também que além de um representante do Ministério Público, estiveram no local do crime o próprio "magistrado de instrução, um médico forense, a polícia técnica e o departamento de investigação criminal (SPJ)". Os menores terão sido identificados e detidos no cenário do homicídio.

Entregue à Polícia Judiciária, a investigação prossegue. "Nesta fase, e por razões relacionadas com as necessidades da investigação, e tendo em conta o facto de as pessoas detidas serem menores de idade, nenhuma outra informação será, por enquanto, revelada", remata o Ministério Público.









