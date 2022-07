Um rapaz de 13 anos também ficou com ferimentos nas mãos.

Dinamarca

Menina de 14 anos morre em acidente numa montanha-russa

Uma menina de 14 anos morreu, na quinta-feira no parque Tivoli Friheden, no norte da Dinamarca. Henrik Ragborg Olsen, gerente do espaço de diversão em Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, explicou ao jornal local Aarhus Stiftstidende, citado pela Associated Press, que "os dois assentos traseiros" da montanha-russa ficaram pendurados "sob o vagão". Um jovem de 13 anos também sofreu ferimentos nas mãos.

A polícia local recebeu o alerta pelo 12h50 informando que uma carruagem estava presa em Tivoli Friheden e várias pessoas estavam presas. Duas pessoas estavam sentadas nos bancos traseiros ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital.



Desde o acidente, o parque foi encerrado aos visitantes e a polícia abriu uma investigação sobre as causas. De acordo com relatos dos meios de comunicação dinamarqueses, já tinha havido um acidente na montanha-russa em 2008. Na, quatro jovens ficaram feridos quando uma das carruagens se desprendeu inesperadamente.

A montanha-russa tem 25 metros de altura e as carruagens seguem a uma velocidade máxima de 70 quilômetros por hora.

A cidade universitária de Aarhus é a segunda maior cidade da Dinamarca depois de Copenhaga. Fica a cerca de 160 quilómetros a norte da fronteira germano-dinamarquesa. Fundada por volta de 770 pelos Vikings, Aarhus é considerada uma das mais antigas cidades do Norte da Europa.

