Esch/Alzette

Menina de 12 anos está desaparecida deste terça-feira

Finja Fritsch Chentite foi vista pela última vez às 11h50 da manhã de terça-feira. A polícia de Differdange apela a quem tenha informações sobre a jovem que contacte as autoridades.

A polícia luxemburguesa lançou um alerta para o desaparecimento de uma menina de 12 anos, que foi vista pela última vez em Esch/Alzette.

Segundo o relatório da polícia, Finja Fritsch Chentite está desaparecida desde a passada terça-feira. A rapariga, de 12 anos, foi vista pela última vez por volta das 11h50 da manhã de terça-feira na Rue de Luxembourg, em Esch/Alzette.

Com cerca de 1,60 - 1,70m de altura, magra e de cabelo loiro escuro, a menor tem uma cicatriz na testa e, de acordo com o Luxemburger Wort, usava uns ténis Nike Air com flores coloridas na última vez que foi vista.

A polícia suspeita que a adolescente possa estar em Differdange, Belvaux ou Esch/Alzette e apela a que quem tenha qualquer informação relevante que contacte as autoridades de Differdange através do telefone (+352) 244 53 1000 ou via e-mail, usando o endereço police.differdange@police.etat.lu.

