Capital

Mendigos sentem-se injustiçados, diz associação

Diana ALVES Para a Stëmm vun der Strooss, proibir a mendicidade é “criminalizar a pobreza”.

Alexandra Oxacelay é diretora da Stëmm vun der Strooss, associação que ajuda pessoas carenciadas, e continua perplexa com a decisão da comuna da Cidade do Luxemburgo de proibir a mendicidade. Mendigos sentem que a capital está “a meter tudo no mesmo saco”, indica.

Em declarações à Rádio Latina, Alexandra Oxacelay considerou que proibir a mendicidade é o mesmo que criminalizar a pobreza.

