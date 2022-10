Várias intelectuais de Itália consideram que a nova primeira-ministra italiana não é uma defensora dos direitos das mulheres nem uma "ameaça" ao status-quo machista que impera há anos.

Meloni. A primeira líder de Itália que está longe de ser feminista

Giorgia Meloni tornou-se, na semana passada, a primeira mulher a chefiar o Governo de Itália. O marco é importante, num país ainda longe de atingir a igualdade de género nas chefias. Mas isso não a torna uma aliada da luta feminista, afirmam outras mulheres italianas.

"No geral, é positivo que, pela primeira vez, seja uma mulher" a líder, diz à AFP Giorgia Serughetti, que ensina filosofia política na Universidade de Milão-Bicocca. "Mas dizer que é um passo em frente para as mulheres é outra questão."

Em 2019, Meloni apresentou-se numa reunião política desta forma: "O meu nome é Giorgia, sou mulher, sou mãe, sou italiana, sou cristã". Serughetti interpreta estas palavras não como uma defesa dos direitos das mulheres, mas antes como "uma declaração de guerra contra os seus inimigos": ativistas dos direitos LGBT+, feministas e defensores de migrantes. Meloni "nunca jogou a carta feminina" num país predominantemente católico e "largamente hostil ao feminismo", analisa a catedrática.

Ressalva para o discurso de terça-feira aos deputados, onde a nova líder de Governo prestou pequena homenagem à ação de todas as mulheres italianas que lhe permitiram "subir e partir o pesado teto de vidro colocado por cima das nossas cabeças". "Entre todos os fardos que hoje sinto nos meus ombros está o de ser a primeira mulher a chefiar um governo neste país", acrescentou.

"Não é uma ameaça"

Meloni não é vista como um desafio ao "modelo patriarcal", disse Flaminia Sacca, professora de sociologia política na Universidade romana de La Sapienza. A líder de 45 anos é mãe trabalhadora, uma exceção num país onde apenas uma em cada duas mulheres em idade ativa tem um emprego. E "não desafia de forma alguma os valores tradicionais e a cultura católica", para os quais Meloni "não é uma ameaça", considera.

Mais mulheres em posições de poder "elevariam o nível moral e a eficiência da nossa classe dominante", escreveu Meloni na autobiografia publicada em 2021. No entanto, foge a polémicas quando afirma que "nunca foi realmente discriminada na sua carreira". E também se opõe a políticas de quotas.

Dos seus 24 ministros, apenas seis são mulheres, enquanto a sua coligação tem menos mulheres deputadas do que qualquer outro grupo. "Giorgia Meloni é para o feminismo como um peixe numa bicicleta: (...) fora do lugar", disse a filósofa Rosi Braidotti, no jornal La Repubblica, em agosto.

As mães

O discurso da primeira-ministra sobre as mulheres centra-se principalmente no seu papel como mães: encorajar a taxa de natalidade e as famílias, creches gratuitas, impostos mais baixos sobre os produtos para bebés, etc..."Não fala de emancipação ou carreiras, ela fala de mães e do seu direito a manter os seus empregos", analisa Flamina Sacca.

Contra o aborto

Jovens organizaram manifestações um pouco por toda a Itália, sobretudo, para denunciar a posição antiaborto de Meloni, que também se opõe às adoções por casais do mesmo sexo. No entanto, prometeu, para já, não tocar na lei de 1978 que permite a interrupção voluntária da gravidez.

Emma Bonino, uma ativista dos direitos da mulher e líder do partido centrista +Europe, receia que Meloni "faça pressão interna para que a lei seja ignorada", tornando os abortos ainda mais difíceis.

