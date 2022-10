Paula diz que Diana estava diferente desde que se envolveu com outro grupo de pessoas: "Já não era a mulher bonita que estávamos habituados a ver".

Melhor amiga de Diana: "Afastei-me quando ela se meteu com más companhias"

Tiago RODRIGUES

Paula era a melhor amiga de Diana Santos, a portuguesa de 40 anos que foi encontrada desmembrada em Mont-Saint-Martin, no dia 19 de setembro. Conheceram-se nos 'karaokes' em Athus, na Bélgica, há três anos, mas já não se falavam desde o ano passado.

"Era a melhor amiga dela, mas afastei-me um bocado por causa da situação em que ela vivia. Meteu-se com más companhias. Não queria estar envolvida com aquele mundo. Para me proteger. Aquela já não era a nossa Diana", lamenta a amiga, referindo-se ao homem que foi detido na quinta-feira - Said Banhakeia, o principal suspeito do crime - e seus companheiros. "Ela foi enganada por eles. Aproveitaram-se dela porque não tinha juízo. Eles são muito maus. O que lhe fizeram não se faz nem a um animal", afirma, revoltada.

A última vez que se viram foi num café em Athus no verão do ano passado. "Perguntei-lhe como estava e ela disse-me que estava tudo bem. Bebemos um copo e depois ela foi à sua vida. Convidou-me para ir jantar a casa dela, mas eu não quis", conta. Paula notou que Diana estava diferente. "Nessa altura estava um bocado mais em baixo. Já não era a mulher bonita que estávamos habituados a ver. Até o cabelo estava diferente".

Paula recorda a melhor amiga como uma "mulher alegre, sempre com um sorriso na cara". Passavam muito tempo juntas. "Cheguei a ir dormir a casa dela, passávamos noites em branco", lembra, confessando que gostaria de ter feito algo para evitar o que aconteceu. "Se tivesse voltado a falar com a Diana, teria dito para sair daquela vida. Insistia muito para eu ir ter com ela, mas não conseguia vê-la naquele estado".

Resta-lhe a memória da sua melhor amiga. "Ela vivia à maneira dela. Não se metia com ninguém. O que gostava mais era de cantar. E era muito feliz", garante Paula, com saudade de Diana. "Perdi uma amiga. A minha melhor amiga".

Quem é o principal suspeito?

Said Banhakeia, de 48 anos e nacionalidade marroquina, é o principal suspeito de estar envolvido no homícidio de Diana Santos. O homem foi detido na quinta-feira pela polícia judiciária luxemburguesa, revelou o Ministério Público de Diekirch na sexta-feira. É acusado de homicídio "com premeditação".

O Contacto apurou, através de familiares e amigos de Diana, que Said é tio do homem com quem a portuguesa vivia numa casa em Diekirch.

O suspeito está em prisão preventiva na penitenciária de Schrassig.



Quem era Diana Santos?

Diana Santos era natural do Porto. Segundo o irmão, Vítor Santos, que falou ao Contacto, vivia no Luxemburgo há "cerca de quatro ou cinco anos".

Esta não era a primeira experiência da portuguesa no estrangeiro. O pai, que também já tinha falado ao Contacto, revela que a filha sempre trabalhou como empregada de mesa e de cozinha.

O Ministério Público luxemburguês confirmou na segunda-feira, em primeira mão ao Contacto, que a vítima era portuguesa e vivia no Grão-Ducado.

Na sequência desta notícia, o Ministério Público de Nancy, em França, confirmou na terça-feira que as autoridades luxemburguesas tinham identificado o corpo graças às tatuagens e ao uso do ADN e acrescentou que entregou o caso ao Parquet de Dierkich.

O corpo desmembrado da mulher foi encontrado no dia 19 de setembro por um adolescente de 16 anos atrás de um edifício abandonado, nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle.

O caso está a ser investigado pelas autoridades francesas e luxemburguesas.

