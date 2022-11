O foguetão é o mais poderoso alguma vez construído pela agência espacial norte-americana.

Sociedade 2 min.

Espaço

Meio século depois, a NASA volta a lançar um foguetão à Lua

Redação O voo de ensaio vai durar 25 dias e ainda não tem passageiros humanos a bordo, mas o objetivo a longo prazo é estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, em preparação para uma viagem a Marte.

Os Estados Unidos lançaram esta quarta-feira um foguetão lunar, num voo de ensaio, que poderá levar o país à Lua pela primeira vez desde o fim do programa Apollo, há 50 anos. Se a missão de três semanas for bem sucedida, o foguetão vai lançar uma cápsula para uma órbita alargada ao redor da Lua.

Em dezembro, a cápsula, com três manequins de teste a bordo, vai regressar à Terra, mergulhando no oceano Pacífico.



Depois de anos de atrasos e derrapagens orçamentais, o foguetão SLS (Space Launch System) partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, alcançando 160 quilómetros por hora em poucos segundos. O foguetão, com 98 metros, é o mais poderoso alguma vez construído pela agência espacial norte-americana NASA.

A NASA quer testar todos os sistemas antes de colocar astronautas a bordo, em 2024, para uma viagem à volta da Lua. Duas tentativas anteriores de lançamento, no final do verão, falharam por fugas de combustível. O furacão Ian também forçou um regresso ao hangar, no final de setembro.

Este voo é o grande início do programa Artemis, que visa enviar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor para a Lua. O objetivo é estabelecer uma presença humana duradoura na Lua em preparação para uma viagem a Marte.

O nome é inspirado na irmã gémea mitológica de Apollo, Artémis.

A NASA esperava milhares de espectadores no local de lançamento e nas praias e estradas fora dos portões da base para testemunhar o momento.

"Para a geração Artémis, isto é para vocês", disse o diretor de lançamento Charlie Blackwell-Thompson, referindo-se à geração mais jovem que não testemunhou o programa Apollo, um conjunto de missões espaciais coordenadas pela agência espacial entre 1961 e 1972.

Entusiastas assistiram ao lançamento do foguetão. Foto: AFP

"É uma experiência que tenho esperado toda a minha vida", disse Todd Garland, 55 anos, à AFP, com lágrimas nos olhos. "A minha memória mais antiga é a minha mãe a acordar-me para ver a aterragem na Lua, desde então que queria ver uma descolagem, e agora aqui estou", acrescentou o homem.

O voo de ensaio de 4,1 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros) está programado para durar 25 dias, aproximadamente o mesmo que as futuras tripulações estarão a bordo.

(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.