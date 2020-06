Meghan condenou qualquer ato racista apelidando-o de "sem sentido" e afirmando que "única coisa errada a dizer é nada".

Meghan Markle. "A vida de George Floyd importava"

Ana Patrícia CARDOSO Meghan condenou qualquer ato racista apelidando-o de "sem sentido" e afirmando que "única coisa errada a dizer é nada".

A duquesa de Sussex fez um discurso para os estudantes em final de curso da sua antiga escola secundária em Los Angeles e pediu desculpa por o mundo em que cresceram não estar "num lugar que vocês merecem".

Meghan Markle, filha de uma mulher afro-americana fez história ao tornar-se a primeira descendente de africanos a fazer parte da família real britânica.



"Não consigo respirar". A história de um homem que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia Durante sete minutos um polícia branco asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava algemado e deitado no chão. Revolta popular levou centenas às ruas num grito contra o racismo. Atenção: Imagens podem chocar os mais sensíveis.

A duquesa condenou qualquer ato racista chamando-lhe de "sem sentido" e afirmando que a "a única coisa errada a dizer é nada".

No discurso em vídeo, Meghan lembrou os protestos contra a discriminação racial que aconteceram em 1992. "Lembro-me do recolher obrigatório e lembro-me de correr para casa e ver cinza a cair do céu, cheirar o fumo, ver o fumo a sair dos edifícios. Lembro-me de ver homens numa carrinha com armas", relatou.



"Essas memórias não desaparecem. Não consigo imaginar que pessoas de 17 ou 18 anos, que é a idade que vocês têm agora, tenham de ter uma versão diferente do mesmo tipo de experiência. Era o tipo de coisa que deviam conhecer enquanto lição de história e não enquanto realidade. Por isso, peço desculpa".

Num segundo momento, a duquesa fez questão de mencionar o espírito de união que tem surgido um pouco por todo o mundo. No final, pediu ainda aos alunos para participarem ativamente na construção de uma sociedade melhor.



Floyd. Acusação agravada a polícia responsável e mais três agentes acusados O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama disse estar otimista numa nova mentalidade para combater o racismo, e pediu reformas da polícia a nível local.

Os três polícias de Minneapolis, presentes na morte de George Floyd, que foi asfixiado pelo agente Derek Chauvin durante oito minutos e 46 segundos, foram acusados esta quarta-feira de terem participado na morte do afro-americano. Chauvin foi acusado de um segundo crime, desta vez homicídio em segundo grau.







