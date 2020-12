Além dos constrangimentos sociais, o distanciamento social entre as crianças e os adolescentes está a reduzir a incidência das doenças que costumam encher os pediatras durante o período escolar.

Medidas covid reduzem doenças e piolhos nas escolas

Está a acontecer em Espanha e um pouco por todo o mundo. As medidas covid-19 estão a diminuir o aparecimento das viroses e das constipações em ambiente escolar. As lendias e os piolhos também são menos frequentes. Ouvidos pelo El País, os especialistas confirmam que o número de consultas de pediatria por causa da chamadas doenças escolares está a cair a pique desde que se instituíram as máscaras e as distâncias de segurança. "Há anos que sabemos que a lavagem das mãos reduz as infeções respiratórias e é uma recomendação que é feita regularmente em tempos de gripe, tanto para crianças como para adultos. Além disso, a higiene das mãos reduz a propagação de diarreia causada, frequentemente, por certos vírus muito comuns em crianças pequenas que frequentam escolas ou infantários", sintetiza a secretária da Associação Espanhola de Pediatria (AEP) e pediatra de Cuidados Primários, María García-Onieva.

Assim, estima-se que as medidas de prevenção implementadas nas escolas levaram a uma diminuição significativa das doenças infeciosas transmissíveis. Esta circunstância, foi também produzida "pela percepção de risco dos utilizadores quando visitam pessoalmente os centros de saúde, o que permitiu a valorização das ferramentas de telemedicina e a adaptação dos estabelecimentos com novos protocolos de prevenção na situação actual da pandemia", segundo a pediatra Maria Ángeles Donoso Sanz.

Pós-pandemia

Na percepção da médica, embora as doenças transmissíveis dos meses do outono-inverno não tenham "desaparecido" completamente "a prevalência diminuiu consideravelmente, como aconteceu durante o inverno em países do hemisfério sul", onde a pandemia só chegou mais tarde. Nesse sentido, avisa que no pós-pandemia a nova realidade será para manter uma vez que "a população está muito consciente, em geral, destas medidas de higiene e compreende que a máscara deve ser usada sempre que se tem uma infecção respiratória. Um facto, diz, que também se estende à população mais jovem porque "as crianças familiarizaram-se com a lavagem frequente das mãos, que é uma medida preventiva simples e muito eficaz para evitar infecções de todo o tipo".

De resto, uma opinião partilhada por outro pediatra ouvido pela publicação espanhola que argumenta que "ensinar as nossas crianças a reduzir a propagação de germes com medidas tão simples como a lavagem frequente das mãos, a tosse num lenço de papel ou num vinco do cotovelo, bem como o uso de uma máscara em certas ocasiões, são gestos simples que podem prevenir muitas doenças transmissíveis e com um claro benefício em termos de saúde a longo prazo".

Mais distância, menos drama

Residuais, os surtos de piolhos que costumam deixar os nervos em franja dos professores e dos pais dos alunos também não deram grandes sinais de vida com os produtos específicos a ficar nas prateleiras das farmácias. Em simultâneo as doenças gástricas também não foram tão frequentes como habitual.

De facto, apesar de quebrarem uma data de hábitos de sociabilização das crianças e dos adolescentes, as atuais medidas de contenção recomendadas e impostas pela pandemia permitem conter a extensão da covid-19, para além de terem um efeito benéfico ao reduzir a prevalência de outras infeções que partilham o mesmo mecanismo de propagação.





