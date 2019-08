Médicos do Mundo lançam campanha de sensibilização sobre acesso à saúde dos sem-abrigo

Victor Costa e Hélder Gonçalves, que formam a equipa VH X-PLOR, partiram hoje de Differdange, de bicicleta, e vão até à sua terra natal, em Mondim de Basto, numa viagem com de cerca de dois mil quilómetros com o objectivo de recolher fundos para a Fundação para o Autismo do Grão-Ducado.