À 100,7, Paulette Lenert indicou que quer fazer uma proposta final à associação de médicos relativamente ao pagamento do serviço de permanência nos hospitais.

Médicos de plantão. Ministra garante novo acordo até ao final do ano

Thomas BERTHOL À 100,7, Paulette Lenert indicou que quer fazer uma proposta final à associação de médicos relativamente ao pagamento do serviço de permanência nos hospitais. Mas a associação diz temer que a proposta seja aprovada forçosamente.

A partida de sete cardiologistas do hospital de Ettelbruck (CHDN), anunciada no final de setembro, voltou a chamar a atenção para a questão do pagamento do serviço de permanência. Na manhã desta sexta-feira, em declarações à rádio 100,7, Paulette Lenert (LSAP) disse estar "otimista" de que será encontrada uma solução no CHDN. "Não devemos encarar esta situação com demasiado pânico, porque há sempre médicos a vir para o Luxemburgo."

"É uma estrutura privada onde não podemos atuar, mas estamos na fase final de estabelecimento de tarifas para o pagamento de direitos de permanência. Até ao final do ano, haverá um novo acordo", disse a ministra da Saúde. Nas próximas semanas, a ideia é fazer uma proposta final à Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD). Paulette Lenert recordou que "as discussões decorrem desde julho de 2021 e que é também importante terminá-las em algum momento".

No caso de não haver acordo com a AMMD, a ministra socialista indicou que gostaria de regular o pagamento do tempo de permanência através de um acordo com cada hospital.

Os pontos de atrito com a AMMD

Quando contactado, Guillaume Steichen sublinhou que as exigências da AMMD não tinham sido ouvidas. O secretário-geral da associação disse que não é a tarifa que está a bloquear as negociações, mas sim o prazo de plantão: "O médico está de plantão durante 24 horas, e de momento o ministério só quer pagar uma tarifa horária das 20h às 7h, ou seja, uma tarifa de 11 horas. Mas isso não é lógico, não se pode dizer que o período de permanência só começa às 20h ou que o médico só liga o seu telefone a partir daí".

O outro ponto de discórdia entre o ministério e a AMMD diz respeito ao pagamento do tempo de permanência. Guillaume Steichen afirma que não compreende por que razão o pagamento do serviço de permanência é feito primeiro aos hospitais em vez de diretamente aos médicos: "Receamos que, se os hospitais receberem o dinheiro, o enviem como bem entenderem. Somos a favor de que o médico seja incluído num horário de atendimento controlado pela junta médica e certificado pela direção do hospital. A partir daí, o Estado pode identificar o médico e ele ou ela pode ser pago diretamente pelo CNS, como é hoje o caso para todos os pagamentos de terceiros".

Está marcada para terça-feira uma reunião entre a AMMD e o Ministério da Saúde para discutir estas questões. "Sabendo que, na imprensa, Paulette Lenert já disse que iria passar para os hospitais, não sei que margem de manobra nos resta, porque parece querer colocar-nos à frente de um facto consumado. Para nós, isto é inaceitável. Não considero isto como um diálogo com o corpo médico", lamenta Guillaume Steichen. Na quarta-feira, a AMMD irá realizar uma assembleia geral em que terá a oportunidade de tomar uma posição.

