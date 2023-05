Desde xaropes para a tosse a antibióticos, os fármacos pediátricos faltam nas farmácias. A falta é geral e diariamente oito medicamentos estão esgotados no país.

Sociedade 3 min.

Saúde

Medicamentos esgotados. Crianças não podem ficar doentes no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Desde xaropes para a tosse a antibióticos, os fármacos pediátricos faltam nas farmácias. A falta é geral e diariamente oito medicamentos estão esgotados no país.

A falta de medicamentos no país não é recente. O problema é que a situação tarda em ser resolvida, alertam médicos e políticos.



Nas farmácias estão ausentes variados medicamentos pediátricos e para adultos, seja para a “diabetes" ou "xaropes para a tosse para as crianças”, declara o deputado Gusty Graas, do DP, numa pergunta parlamentar colocada à ministra da Saúde que aguarda ainda resposta.

“Diariamente, oito medicamentos estão em rotura de stock, em média, no Luxemburgo”, adianta este deputado, que question Paulette Lenert sobre as medidas que estão a ser tomadas para que os residentes possam ter acesso aos medicamentos de que necessitam.

Penúria de medicamentos. “Nunca pensei que iria haver uma tal situação” Alain de Bourcy explica que para certos medicamentos não há alternativas e que os farmacêuticos não sabem o que dar às pessoas.

Pediátricos. Situação crítica

Os fármacos pediátricos são dos que estão esgotados com mais frequência, sejam xaropes ou antibióticos. Os pediatras têm dificuldade em encontrar medicamentos para tratar doenças comuns das crianças, seja uma gripe ou anginas. Porque estão esgotados. “Nós prescrevemos os medicamentos habituais para as doenças, mas depois os farmacêuticos telefonam-nos a propor outros fármacos ou uma mistura destes. É complicado”, conta à RTL o pediatra Serge Allard, presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria.

Devido às ruturas de stocks, os próprios pediatras chegam a telefonar a três farmácias para saber se o fármaco que querem receitar à criança doente está disponível, diz o pediatra, em declarações à RTL. São telefonemas para várias farmácias por cada paciente, frisa.

Situação vai piorar

Serge Allard critica não só a falta de medicamentos como a falha de comunicação das entidades oficiais: “Nós somos informados apenas pelos farmacêuticos se existe tal ou tal medicamento. Não deveria ser assim. A informação sobre os fármacos disponíveis tem de nos ser dada pelos laboratórios ou pelo Ministério da Saúde”, aponta.

Atualmente, a situação é ainda mais preocupante por duas razões: Primeiro, porque "faltam sempre muitos xaropes para crianças e existem muito poucas alternativas para os antibióticos pediátricos”, como alerta Alain De Bourcy, presidente da Federação dos Farmacêuticos na reportagem da RTL.

Bélgica vai cooperar com Luxemburgo para não deixar farmácias sem 'stock' Representantes dos dois governos assinaram um acordo de cooperação e discutiram a escassez de medicamentos, cuja grande maioria provém da Bélgica.

Por outro lado, acrescenta o especialista, o Luxemburgo “encomenda muitos fármacos para crianças à Alemanha para sobrevivermos”. Só que, desde o início do ano, este país vizinho vive uma falta ainda mais grave de medicamentos, e certas empresas anunciaram que vão deixar de fornecer os fármacos ao Luxemburgo até maio ou junho, indica a RTL.

Solução? Mais genéricos

Para o deputado Gusty Graas, do DP, uma das formas de contornar a falta de fármacos no Luxemburgo passa por uma maior aposta nos medicamentos genéricos, só que estes quase não existem no país. “Em 2019, o mercado dos medicamentos genéricos representavam apenas 6% no Luxemburgo, enquanto a média da OCDE era de 24%”, comparou o deputado na sua questão parlamentar onde pede à ministra da Saúde que explique se concorda ou não com a promoção dos genéricos no país, e quais as razões.

Em Portugal, por exemplo, existe uma forte presença dos medicamentos genéricos, cuja quota de utilização no mercado é de 63,4%, segundo dados de 2022Comissão Europeia reage

A falta de medicamentos não é um problema isolado do Grão-Ducado sendo transversal ao espaço europeu. Desde o paracetamol ou o mais comum antibiótico como a amoxicilina a rutura de stocks afeta muitos dos 27 estados membros. Por isso, a Comissão Europeia decidiu na quarta-feira propor uma reforma da lei atual para incentivar as farmacêuticas a evitar as próprias ruturas de stock dos seus medicamentos, incentivá-las a desenvolver novos antibióticos e a fornecê-los a todos os países da UE.

Por outro lado, até ao final do ano será elaborada uma lista de medicamentos essenciais, cujo stock nunca poderá faltar no futuro, informa a AFP. A aposta na maior produção de medicamentos genéricos é outra das apostas da Comissão Europeia para resolver a penúria atual de fármacos e permitir o acesso a medicamentos pelos mais desfavorecidos dados que estes medicamentos são mais baratos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.