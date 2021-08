Pedido foi feito para contornar a legislação alemã. Canal russo é visto como parte integrante dos esforços de propaganda do regime de Vladimir Putin.

Sociedade 2 min.

Media

Grão-Ducado nega licença para edição alemã do canal russo RT

Catarina OSÓRIO Pedido foi feito para contornar a legislação alemã. Canal russo é visto como parte integrante dos esforços de propaganda do regime de Vladimir Putin.

(Notícia atualizada às 12:19 com declarações do Ministério do Estado.)

O Governo luxemburguês recusou-se a conceder uma licença ao canal de televisão russo RT para emitir em alemão a partir do Grão-Ducado. Depois da informação divulgada à AFP no domingo, o Ministério do Estado, liderado pelo também primeiro-ministro Xavier Bettel, confirma ao Contacto que a nega foi dada pelo Grã-Ducado.

A intenção do canal é uma tentativa de contornar a legislação alemã que proíbe a concessão de uma licença de radiodifusão a media estatais estrangeiros.

Assim, o media russo - diretamente apoiado pelo regime de Vladimir Putin - tinha pedido a 15 de junho ao Serviço de Media e Comunicações do Ministério do Estado luxemburguês uma licença para a "distribuição do serviço RT auf Deutsch via satélite", esclareceu o gabinete do ministério liderado por Xavier Bettel.

"O pedido tinha sido feito com base nos critérios técnicos do artigo 2.4 da Directiva [europeia] dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual (AVMSD) que define a jurisdição competente para os organismos de radiodifusão estabelecidos em países terceiros", explica a fonte na nota.

Depois do contacto com as autoridades alemãs "de forma a assegurar a aplicação coerente da diretiva" o Governo luxemburguês concluiu que o "Luxemburgo não é a jurisdição competente para a edição alemã do canal uma vez que os critérios técnicos não são aplicáveis. Como o organismo de radiodifusão tem um escritório na Alemanha e uma parte significativa da mão de obra envolvida na prossecução da atividade do serviço de comunicação social audiovisual opera na Alemanha, a RT auf Deutsch é considerada como estando sob a jurisdição da República Federal da Alemanha", esclarece então.

O caso já suscitou uma questão parlamentar esta segunda-feira pelo maior partido da oposição, o CSV. Os cristão-sociais questionam o Executivo sobre se houve pedidos semelhantes de media controlados por regimes autoritários nos últimos anos e se a tutela liderada por Xavier Bettel pondera incluir um critério equivalente à lei alemã na jurisprudência do Grão-Ducado. Evocando a independência dos media, a "Staatsferne" alemã impede a concessão de uma licença de radiodifusão a meios de comunicação social estatais estrangeiros.

A informação já tinha sido avançada na semana passada pelo Luxembourg Times (revista do mesmo grupo do Wort, Contacto e Rádio Latina), que dava conta de que o Executivo ia avançar com a recusa.

Amplamente apoiado pelo Estado russo, o meio de comunicação é visto como parte integrante dos esforços de propaganda do Kremlin.

(Com AFP)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.