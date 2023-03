Nos últimos cinco anos, as autoridades registaram 272 violações ao bem-estar animal e retiraram alguns deles aos donos.

Lei

Luxemburgo condena quatro pessoas a penas de prisão por maus tratos de animais

Paula SANTOS FERREIRA Nos últimos cinco anos, as autoridades registaram 272 violações ao bem-estar animal e retiraram alguns deles aos donos. Cuidar dos que foram maltratados é uma das preocupações do abrigo de Jennifer Pauwels.

Quando chegou ao abrigo de animais de Shifflange, a gata Minette não tinha pelo, pesava apenas 1,150 quilos, estava assustada e demonstrava um comportamento agressivo. Os maus tratos que até então tinha passado com os seus antigos donos justificavam tal comportamento.

"Foi uma vizinha dos donos que nos trouxe a gata, que batizámos de Minette. Ela assistiu aos maus tratos e desleixo e falou com os donos que aceitaram entregar a gata ao nosso abrigo", conta ao Contacto Jennifer Pauwels, proprietária do refúgio. Desde há seis semanas que a gata ali vive, e já se "começa a aproximar de quem a trata e quase deixa fazer-lhe uma festa", conta Jennifer Pauwels.

"Desde logo, começámos a cuidar da saúde da gata, por causa da perda de pelo e da [má] nutrição. Está ainda a fazer um tratamento para ficar mais calma, ter menos medo e consequentemente deixar de ser agressiva", explica.

Minette é um dos casos de maus tratos de animais detetados no Luxemburgo. Nos últimos cinco anos, desde que entrou em vigor a lei de proteção e bem-estar animal no país, as autoridades registaram 272 violações ao bem-estar animal, 65% em relação a animais de quinta e pecuniária e 35% em relação a animais domésticos.

Os dados foram avançados pelo ministro da agricultura, Claude Haagen, numa resposta parlamentar ao deputado Jeff Engelen, da ADR.

Jennifer Pauwels no seu abrigo de animais em Shifflange. Foto: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

Penas de prisão e multas

Após a inspeção das autoridades, 62 processos chegaram a tribunal, 49 sobre maus tratos a animais de estimação. Destes, 28 foram casos de crueldade animal - 29 por falta de alimentação, negligência e abandono. Cinco casos estavam relacionados com a presença de animais não autorizados a ter em casa, como animais selvagens.



O bem-estar dos animais é uma das principais preocupações do abrigo de Jennifer Pauwels. Por ano, recebe cerca de "50 denúncias" de negligência ou maus tratos, "muitas vezes com fotos a acompanhar a queixa", muitas vezes da parte de vizinhos.

"Vamos ao local onde vivem esses animais para constatar a denúncia, acompanhados de agentes da autoridade. Os casos mais graves seguem para o Ministério Público", realça a proprietária do abrigo de animais de Schiffange.

Há casos em que tudo não passa de uma zanga entre vizinhos, como, por exemplo, quando ficam incomodados com a presença dos animais e apresentam queixa sem que estejam em causa maus tratos.

No seu abrigo de animais Jennifer Pauwels e o marido, Sacha André, acolheram também gatinhos chegados da Ucrânia, abandonados por causa da guerra, e que depois foram adotados. Foto: Guy Jallay

A nova vida no abrigo

No seu abrigo, Jennifer Pauwels também recebe animais que são retirados aos proprietários por decisão do tribunal. Um acolhimento temporário até que se recuperem e possam ser entregues a uma nova família. A gata Minette, por exemplo, ainda precisa de ficar mais um tempo no abrigo, até estar pronta para ser dada para adoção.

Jennifer Pauwels conta também a história de um cão que lhe foi entregue pelas autoridades, um animal considerado perigoso e cujo dono não tinha a documentação completa, nem os comprovativos de treinos e aulas que são obrigatórios para quem quer ter um destes animais de estimação.

"Recebeu treino para cães considerados perigosos e só depois é que nos foi entregue. Claro que agora só o daremos para adoção a quem cumpra todos os requisitos e tenha todas as autorizações em dia", diz a proprietária do refúgio.

Segundo o ministério da Agricultura na resposta parlamentar, dos 62 processos que foram a tribunal houve duas absolvições e 20 condenações: quatro proprietários foram condenados a penas de prisão com multa, e quinze foram condenados apenas ao pagamento de multa.

Sete casos ainda estão sob investigação, mas já houve animais retirados por decisão do tribunal: quinze cães, um gato, um veado, quinze aranhas, além de cobras e escorpiões, animais que não são permitidos em ambiente doméstico.

Na resposta, o ministro declarou ainda que nos últimos cinco anos, cerca de 17.700 animais, como porcos ou vacas, tiveram de ser abatidos para acabar com o seu sofrimento. Neste número podem estar incluídos casos de animais de empresas pecuárias que foram alvo de epidemias ou de doenças.



O perfil de quem maltrata animais

Jennifer Pauwels estima que haja mais abandono de animais durante a pandemia.

O que leva alguém a maltratar e a causar sofrimento a um animal que acolheram para estimação? "Na maioria dos casos, trata-se de pessoas que sofrem de problemas psicológicos, doenças do foro mental, depressões, e em vez de procurarem ajuda médica, acabam por descarregar as suas frustrações sobre os animais. Por vezes, estas pessoas são agressivas", considera.

Todas as pessoas que testemunhem violações do bem-estar de um animal devem denunciar os casos aos abrigos de animais, polícia e autoridades competentes.

